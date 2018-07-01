Щедро обдарувала природа українську землю. Море і гори, безкраї степи і ліси, веселі гаї, річки і дзеркальні озера, цілющий клімат, джерела мінеральних вод – це все величезне природне багатство. Здавна мінеральні джерела вважали джерелом життя. Це стосується і мінеральної води «Нафтуся». Навіть не знаючи докладно лікувальних властивостей води, люди вважали її дуже помічною і мало не святою водицею.

27 червня у центральній бібліотеці Трускавця був проведений краєзнавчий екскурс «Ясні очі джерел кришталевих». Провідний бібліотекар по роботі з юнацтвом Олександра Пфайфер розповіла присутнім про трускавецькі мінеральні води. Діти з цікавістю слухали маловідому інформацію та легенди про «Нафтусю», «Юзю» та інші джерела. Був продемонстрований відеоролик «Казковий Трускавець: легенда про народження Нафтусі». На завершення заходу присутні ознайомилися з літературою представленою на виставці «Краса і велич Трускавця» .

Підготувала Олександра Пфайфер, провідний бібліотекар по роботі з юнацтвом Трускавецької ЦБ

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