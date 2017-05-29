«Країна Франкіана» представила в музеї цікаву виставку плакатів Івана Франка

Як інформує прес-служба Дрогобицької РДА, в рамках п’ятої літературно-мистецької академії «Країна Франкіана», яка проходить у Дрогобичі, в суботу, 27 травня, у відділі природи та історії музею «Дрогобиччина» відбулась виставка художніх творів випускників Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука, які були приурочені 160-річниці від дня народження Івана Франка.

Відкрила цю виставку старший науковий співробітник музею «Дрогобиччина» Марія Головкевич. Вона розповіла про зв’язок імені Івана Франка з Дрогобиччиною, це і рідні Нагуєвичі, де він народився, його іменем названі навчальні заклади Дрогобича – середня школа №1 (колишня гімназія) та державний педагогічний університет, при якому діє Інститут Франкознавства, тут встановлені величні пам’ятники Каменяреві, в нас є найбільше вчених-франкознавців.

Перед присутніми на виставці виступили ректор ДДПУ імені Івана Франка Надія Скотна, доцент цього університету, керівник Інституту Франкознавства Євген Пшеничний, які висловили вдячність, що музей кожного року привертає все новими та новими проектами, якими ми розширюємо межі цієї «Країни» – «Країни Франкіани»

У творчій частині заходу учень десятого класу СШ №1 прочитав вірш «Каменярі», а тріо викладачів та студентів музично-педагогічного факультету університету в складі Лілії Кобільник, Галини Токарчук та Марти Мельнарович дебютували з піснями на вірші Івана Франка.

Трускавецький вісник

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