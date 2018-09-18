Ласкаво просимо до суду!

/У Трускавецькому суді пройшов День відкритих дверей/

У понеділок, 17 вересня, у Трускавецькому міському суді Львівської області проведено комунікативний захід «День відкритих дверей».

Учасниками заходу стали учні загальноосвітніх шкіл міста Трускавця та діти, які проходять реабілітацію, лікування та відпочивають у Дитячому спеціалізованому санаторії «Джерело» в місті Трускавець. Юні відвідувачі завітали до нас з різних куточків нашої Батьківщини – Львівської, Київської, Тернопільської, Черкаської, Донецької, Сумської, Чернігівської, Івано-Франківської, Хмельницької, Рівненської, Одеської та Полтавської областей.

Цей захід проводився з метою формування правової свідомості у молоді, популяризації роботи суду, підвищення рівня суспільної довіри до суду, покращення обізнаності щодо діяльності судової системи, ознайомлення учасників з роботою суду з середини.

Гостей зустріла суддя-спікер Тетяна Василюк, яка розповіла юним слухачам про порядок роботи Трускавецького міського суду Львівської області, його діяльність, основні принципи судочинства, спрямовані на захист прав громадян та інтересів держави, а також про притаманні судовій системі атрибути – символи судової влади. Також цікавість у відвідувачів викликали теми: «Права дитини», «Особливості відповідальності неповнолітніх за вчинення адміністративних правопорушень та злочинів», «Право на шлюб та шлюбний вік».

В ході проведення заходу діти ставили та відповідали на правові питання, найактивніші отримали на пам’ять примірники Конституції України, а всім учасникам «Дня відкритих дверей» було вручено буклети з правами дітей.

Діти також побачили мантію і нагрудний знак судді та зробити фото.

Після цього діти були запрошені на екскурсію будівлею суду, де керівник апарату суду Віталій Корчинський ознайомив відвідувачів з роботою працівників апарату суду.

Проведення таких комунікативних заходів є корисним, оскільки сприяє визначенню молодих людей у виборі бажаної сфери професійної діяльності. Також такі заходи допомагають формувати правову культуру у державі, сприяють популяризації інституту судової влади серед молодих людей, розвивають морально-етичні якості дітей, формують позитивний образ права як державного інституту. Основною метою таких заходів є виховання достойного покоління в правовій державі, формування та розвиток прагнень молоді до активної участі у сприйнятті та зміцненні в Україні цінностей правової та демократичної держави шляхом самовдосконалення та відновлення довіри до судової влади.

Вл. інф.

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