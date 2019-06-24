Лептоспіроз. Дератизація як захід профілактики цього захворювання.

Лептоспіроз – гостре інфекційне захворювання людей і тварин, спричиняється збудником лептоспірою, характеризується ураженням печінки, нирок, м’язів і супроводжується хвилеподібною гарячкою.

За 5 місяців 2019 р в Львівській області було зареєстровано 5 випадків лептоспірозу, в т.ч 1 випадок з летальним закінченням.

За попередні роки мали місце звернення жителів м.Дрогобича, щодо значної заселеності гризунами нежитлових приміщень та прибудинкових територій багатоповерхових будинків.

При дослідженнях в лабораторії особливо небезпечних інфекцій ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» було виявлено уражених лептоспірами 39% мандрівних щурів та 5,5% мишовидних гризунів від кількості досліджуваних.

Джерелом інфекції для людей є хворі і перехворілі сільськогосподарські, домашні, дикі тварини, гризуни, які виділяють лептоспіри із сечею і заражають навколишнє середовище. Основними носіями збудника лептоспірозу у природних вогнищах є щурі, польові миші, землерийки, їжаки. В побутових осередках резервуаром інфекції є щурі, велика рогата худоба, свині, собаки.

Захворювання від людини до людини не передається.

Зараження на лептоспіроз відбувається під час купання, пиття води з відкритих водоймищ, риболовлі, сільськогосподарських польових робіт, при вживанні продуктів харчування забруднених сечею гризунів. В організм людини збудник проникає через пошкоджену шкіру і слизові оболонки порожнини рота, очей, носа, шлунково-кишкового тракту. Існує професійний ризик зараження у косарів, працівників ферм, ветеринарів, робітників м’ясопереробних підприємств. Характерна літнє-осіння сезонність захворювання.

З моменту зараження до початку захворювання проходить від 6 до 20 днів. Захворювання у більшості випадків починається гостро, підвищується температура тіла до 39-40 °С, хворі скаржаться на сильний головний біль, слабість, біль в м’язах, особливо литкових (діагностична ознака).

Успіх лікування залежить від раннього звернення хворих за медичною допомогою та ранньої діагностики. Госпіталізація хворих є обов’язкова, тому що можливі тяжкі ускладнення. Хвороба може ускладнюватися порушеннями з боку нирок і печінки, кровотечею, міокардитом, набряком мозку, пневмонією, недостатністю кровообігу.

Щоб не захворіти на лептоспіроз необхідно:

- дотримуватись правил особистої гігієни, мити руки перед вживанням їжі;

- не купатись у водоймах, які не визначені, як рекреаційні зони відпочинку;

- не пити води з невідомих джерел;

- не допускати забруднення гризунами харчових продуктів та питної води;

- не вживати не митими овочі та фрукти;

- не ловити рибу в заборонених місцях.

Дотримання заходів профілактики допоможе захиститися від небезпечного для здоров’я і життя захворювання.

Найбільш ефективним заходом профілактики лептоспірозу є проведення дератизаційних робіт. Не проведення або несвоєчасне проведення дератизаційних заходів сприяє збільшенню популяції гризунів (одна пара щурів дає щорічно 700-800 штук приплоду), як наслідок, створює передумови до виникнення захворювань на лептоспіроз серед населення, значно погіршує санітарно-гігієнічний стан населених міст.

Діючим законодавством у відповідності до ст. 18 «Про захист населення від інфекційних хворіб» №1645-ІІІ від 6 квітня 2000р передбачено, що підприємства, установи і організації незалежно від форм власності, юридичні особи та громадяни забезпечують проведення профілактичних, дератизаційних заходів у жилих, виробничих та інших приміщеннях (будівлях) і на земельних ділянках що належать їх на праві власності чи надані в користування, здійснюють інші заходи з метою недопущення розмноження гризунів і комах у приміщеннях (будівлях) і на земельних ділянках.

Для вирішення питання проведення ефективних дератизаційних заходів рекомендуємо звертатися в Дрогобицький міжміський відділ ДУ «Львівський обласний лабораторний цент МОЗ України» де кваліфіковані фахівці допоможуть Вам позбутися мишовидних гризунів та щурів.

Грицик Т.Ю, Вахів С.Й., фахівці відділення дезінфектології Дрогобицького міжміського відділу ДУ “Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України”

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