Львівська обласна федерація хортингу привезла з Закарпаття золото

By  | 02.05.2017 | Filed under: Публікації

23 квітня в Мукачевому пройшов чемпіонат Закарпатської області з хортингу в розділах «Двобій», «Форма» і «Показовий виступ» у всіх вікових категоріях. Турнір зібрав 102 спортсмена в першу чергу з сонячного Закарпаття – Тячева, Ужгорода, Мукачевого. Підтримати сусідів і позмагатися за гарні медалі до Мукачевого приїхала і невеличка, але потужна команда Львівської обласної федерації хортингу (Президент Сергій Дідусь) – три Галицьких Леви Дрогобицького осередку хортингу (тренер Денис Іваницький) і три представники Трускавецького осередку хортингу (тренер Ірина Циган). І шість спортсменів Львівської обласної федерації хортингу вибороли шість золотих медалей! Галицькі Леви традиційно забрали все золото в розділі «Показовий виступ» – в особистому розряді серед дорослих першість виборола майстер спорту України міжнародного класу Христина Піць, в парах 14-15 років золоті медалі здобули кандидати в майстри спорту Семен Фаль та Андрій Дубовий.

В розділі «Форма» золото команді принесли трускавчани – серед хлопців 8-9 років першим став Ігор Самар, серед дівчат 10-11 років золота медаль у Вікторії Михальчишин, серед ветеранів 35+ золото виборола Іванна Михальчишин. Вікторія Михальчишин також спробувала себе в розділі «Сутичка», де для різноманітності здобула срібну медаль.

Львівська обласна федерація хортингу щиро дякує за допомогу в організації поїздки на ці змагання меценатам спорту, давнім друзям хортингу – директору будівельної фірми «ЯНА БУД» Василю Вовчкові та керівнику ТзОВ «Корона» Олегу Дикало.

Ксенія Чумак

Трускавецький вісник

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