Львівський АМКУ «забанив» трьох підприємців, які ділили закупівлі на прання білизни

Адміністративна колегія Львівського тервідділення Антимонопольного комітету оштрафувала підприємців Василя Флюнта, Наілу Флюнт та Андрія Головка на загальну суму 256 тис. грн за антиконкурентні дії на торгах. Йдеться про участь Василя Флюнта та Андрія Головка в закупівлі на послуги прання білизни від медичного реабілітаційного центру МВС України «Перлина Прикарпаття». А також про конкуренцію Андрія Головка з Наілою Флюнт на торгах з прання білизни від ПАТ «Укргазвидобування» в особі філії УОК «Червона Рута».

Відповідне рішення опублікували на сайті львівського АМКУ.

Про змову Василя Флюнта та Андрія Головка «Наші гроші. Львів» написали ще в березні 2018 року. Ми виявили, що підприємці вказували у своїх документах однакові номери телефонів. Також Головко у своїх договорах зазначав поштову адресу, яка збігалася з адресою Василя Флюнта.

На торгах підприємці використовували таку тактику − Андрій Головко в ході аукціону знижував свою пропозицію, а згодом, після кваліфікації його переможцем, відмовлявся укладати угоду. Або ж підприємець знижував свою ціну, однак його відхиляли через невідповідність тендерній документації.

Головко та Василь Флюнт зустрічалися на торгах п’ять разів протягом 2018-2019 років.

Один із номерів телефону підприємців під час реєстрації в соцмережі Facebook використала Наіла Флюнт – дружина Василя Флюнта. Вона є підписантом в благодійному фонді «Атлас», засновником якого є Василь Флюнт, а керівником – його конкурент на торгах Андрій Головко. Наіла Флюнт двічі конкурувала з Андрієм Головком в допорогових закупівлях філії ПАТ «Укргазвидобування».

Звернення до АМКУ на дії учасників надіслали експерти «Центру громадського моніторингу та досліджень». Адмінколегія також виявила, що підприємці використовували спільну ІР-адресу для участі в торгах та мали господарські стосунки.

В результаті львівське АМКУ визнало підприємців порушниками та оштрафувало Василя Флюнта й Наілу Флюнт на 64 тис. грн кожного, а Андрія Головка – на 128 тис. грн. Підприємці не зможуть брати участь у відкритих торгах протягом трьох років.

Наші Гроші. Львів

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