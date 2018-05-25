Мер двічі вдарив мешканця міста кулаком в обличчя

Як інформує наше власне джерело, сьогодні, 4 червня, після оперативної наради міський голова вдарив мешканця міста кулаком в чоло. А потім вдарив другий раз по обличчю.

Сталася подія в Дрогобичі. Мер Тарас Кучма провів оперативну нараду протягом 2-3 хвилин, заявивши, що поки не вирішиться проблема з Броницею (тема сміттєзвалиша), до того часу нема сенсу вирішувати якісь інші питання. Після наради відбулася розмова міського голови з присутніми небайдужими мешканцями Дрогобича. Пан Кучма вдарив представника Партії захисників Вітчизни, мешканця Дрогобича Ореста Загродського у присутності представника поліції. Пан Загродський пішов писати заяву в поліцію та знімати побої…

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