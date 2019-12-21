Про невиплачену зарплату медиків

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Завершується 2019 рік – 4-й рік правління усіх місцевих влад по всій Україні. У місті Дрогобичі міський голова Тарас Кучма під завершення року перебуває у піднесеному настрої, адже є підстави. Ударними темпами закінчується реконструкція площі Ринок, родзинкою якої буде фонтан. Тротуари на вул. Грушевського вимощуються. Бруківкою. Уряд України виділив необхідні кошти для мешканців будинку на вулиці Грушевського, 101/1, який обвалився у кінці серпня. Земельні ділянки під садівництво та городництво виділяються у турборежимі, та одразу перепрофільовуються під будівництво, що приносить велике задоволення і достаток місцевим можновладцям, причетним до таких оборудок. Є й інші менш значущі позитивні речі (події, аспекти тощо).

Отже, буде чим хизуватися і вихвалятися на своєму звіті міському голові через 2–3 місяці. І все би було добре, якби не окремі соціальні групи населення, які чимось незадоволені і псують загальну картину “благоденствія”.

В останні тижні головний біль владі спричиняють бюджетники – працівники медичних установ, лікарень, перед якими є велика заборгованість по заробітній платі. Т. Кучма та інші керманичі міста і медичної галузі знають про це і дуже “стурбовані” цим. Вони “денно і нощно” працюють над вирішенням цієї проблеми. Але коли на засідання сесії міської ради приходить сотня знедолених та обурених діями міської влади медпрацівників і вимагають виплати заробленої платні та ще й свистять і кричать “Ганьба! Ганьба!” меру міста, то це вже, на його думку, занадто. Бо це порушує спокій і добрий настрій влади.

Саме так було 5 грудня перед засіданням сесії Дрогобицької міської ради. А для “нашого Тарася” головне знайти “зовнішнього ворога”, який винен у всіх бідах і негараздах у Дрогобичі. І мер чітко заявив своїм колишнім друзям, “братам і сестрам” по професійному медичному цеху, що їм не в міську раду треба йти, а в райраду, де того ж дня також проходила сесія. Це вони, мовляв, заборгували вам, бо не перечисляють кошти за лікування у міських лікарнях мешканців району.

На 5 грудня заборгованість міста по зарплаті перед медиками становила три місяці ! Про те як бідують медики, особливо молодший медичний персонал, тобто медсестри і санітарки, чітко заявила з трибуни сесії Катерина Шмигельська, голова профспілки медиків Дрогобича.

Панам Качмару і Чубі якось вдалося втихомирити і вивести із сесійної зали протестуючий натовп. Того дня медики “пару випустили” і втихомирились, частину з них повели в райраду на сесію.

Проблема заборгованостей по заробітних платах в медичних установах м. Дрогобича існує давно. Але якщо попередня влада міста якось вирішувала її у різний спосіб, в тому числі беручи короткотермінові кредити у банках, то теперішня “кучмівська” влада завжди шукає зовнішніх ворогів. Це чисто совєтско-кагебешний або більш по-сучасному московсько-феесбешний метод. Мовляв, нас оточують лишень одні вороги, а всередині громади діють «ушльопки», терористи, диверсанти і «врєдітєлі». Це є основний лейтмотив виступів дрогобицького мера Кучми. Так було і під час сміттєвої кризи у Дрогобичі у 2018-19 роках. І переважно у всьому, за логікою Кучми, винен Дрогобицький район, його мешканці та його влада.

Тарас Кучма стверджує, що район заборгував перед містом Дрогобичем за надані медичні послуги у 2019 році 28 млн. грн. За 2018 рік, за його словами, цей борг становив 25 млн. грн., за 2017 р.– 20 млн. грн. Коли ж районні медики і влада просили надати розшифровку або калькуляцію цих “наданих медичних послуг” на 25 млн. у 2018 р., або 20 млн. грн. у 2017 р., то з великими труднощами одержали лише список пролікованих мешканців району, тобто ПІБ і рік народження. Про якість медпослуг, які надаються у медзакладах міста Дрогобича, не доводиться й говорити. І “наш Тарасьо” як колишній лікар про це добре знає.

Через 12 днів сесія Дрогобицької міської ради продовжила свою роботу у пленарному режимі. За цей час зарплату дрогобицьким медикам за вересень виплатили, а за жовтень дали лише по 200–300 грн. (це зі слів самих медиків станом на 17 грудня). На другому пленарному засіданні про виплати заборгованих зарплат медпрацівникам міста взагалі нічого не говорилося ! Кучмівська влада не хоче озвучувати цих проблем, бо це не вкладається у їхню пропагандистську парадигму, яку створюють Стас, Зеник та Маруська і великий інтернет-загін кучмоботів, які вихваляють“нашого Тарася” у соціальних мережах.

Але зате легко виділяються сотнями тисяч, а то й мільйонами гривень кошти платників податків, тобто наші з вами, на висвітлення у пресі роботи міського голови, депутатів і виконавчого комітету (799 тисяч грн. на 2020 рік), на туризм ТІЦу Ігора Чави (1,6 млн. грн. на 2020 р.), на Муніципальну варту (1,8 млн. грн. на 2020 р.), апетити якої зростають і яка обіцяла, що буде заробляти на себе (це при тому, що майже половину муніципалів переводять на роботу у департамент міського господарства), на Інститут міста “імені Кондзьолки”, який теж обіцяв величезну прибутковість (виділяють 1,7 млн. грн. на 2020 рік), на стоматполіклініку (1,2 млн. грн. на 2020 рік), це при тому, що стоматологи вже давно самоокупні.

На пропозицію депутатки Олени Жуковської зменшити витрати на 200 тис. гривень на пропагандистську статтю видатків щодо висвітлення у пресі роботи міського голови, депутатів і виконавчого комітету “наш Тарасьо” бурхливо заперечив, мовляв, влада не може у рік виборів зменшувати ці видатки! Його активно у цьому підтримав депутат Б. Пристай, але коли обговорювалося питання надання Національній скаутській організації “Пласт” в довгострокову оренду приміщення колишнього статистичного технікуму на вул. Шашкевича, то пан Пристай, який є найголовнішим спеціалістом з питань національно-патріотичного виховання молоді у Дрогобичі навіть “пари з уст не пустив”, змовчав, мабуть тому, що “за зраду одержав теплу посаду”. Ось так кучмівська влада легко розтринькує наші гроші!

Терпець у медиків урвався 17 грудня, коли, як вони стверджували, подзвонивши зранку до Т. Кучми і нагадавши про тримісячний борг по зарплаті почули у відповідь, що грошей не буде і можете жалітись будь-куди – до суду, до Львова, до Києва. І тоді вони вирішили щодня починаючи з 13-ї години на знак протесту перекривати міські вулиці, де найбільший рух автомобілів – на нерегульованих пішохідних переходах. Це одразу створило автомобільні затори.

19 грудня на свято Миколая на площі Ринок мер відкривав Різдвяну ялинку під масове скандування десятків медиків “Ганьба! Ганьба!”. А опісля “опричники” Кучми накинулися на протестантів, вириваючи і шматуючи їхні плакати. Як стверджують самі медики, серед нападників були працівники Дрогобицької міської ради Квасній, Федак, Юзв’як і загальновідомий “Банан”. У результаті таких хуліганських дій міських чиновників і підручних бандитів принаймні одна людина постраждала – лікар-терапевт приймального відділення міської лікарні №1 п. Світлана, в якої пошкоджений палець руки і тепер накладений гіпс (складено відповідний акт).

Тепер прошу задуматись над таким. Коли чиновникам “зрізають” місячну премію на 50-70%, але виплачують зарплату та всі інші надбавки, то вони ремствують, обурюються і банують. А коли медикам, багато з яких працюють майже на мінімальній оплаті праці, не платять по 2–3 місяці цієї мізерної зарплати, то як вони мають поводитися?? Очевидно, що міський голова Т. Кучма не розуміє, що це його повна відповідальність, бо він є розпорядником бюджетних коштів. А за невиплату зарплати наступає кримінальна відповідальність! Зрештою, невиплата заробленої платні в належні терміни є одним з п’яти найважчих гріхів, які кличуть до неба о пімсту!

До якого ж блюзнірства і фарисейства треба дійти, щоби тримати перед собою на столі цілий сесійний день Вифлеємський вогонь, який принесли пластуни і милуватися ним, та одночасно не виплачувати заробленої платні сотням і сотням своїм підлеглим, колишнім колегам по лікарській професії! Так може вчиняти лише зайда, окупант, ворог і москаль!

Богдан Гринчишин, фото та відео автора

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