Мешканець Трускавця, якого підозрюють у вбивстві, сидітиме під вартою

За процесуального керівництва органів прокуратури області повідомлено про підозру 38-річному жителю Трускавця у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Подія трапилась цьогоріч 17 травня на околиці міста.

18 травня у Трускавецьке відділення поліції звернулась місцева мешканка, яка повідомила про те, що напередодні вранці її 50-річний чоловік вийшов з дому та не повернувся.

За словами заявниці, при собі у чоловіка була значна сума грошей.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між вказаною особою та його ймовірним нападником виник конфлікт, під час якого зловмисник завдав потерпілому декілька ударів по тілу зворотною стороною ножа. Внаслідок цього чоловік помер. Після цього лиходій закопав тіло жертви неподалік дороги, де його і виявили правоохоронці.

Трускавецький міський суд підтримав клопотання сторони обвинувачення та обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На даний час, у провадженні призначено судові експертизи та проводяться слідчі (розшукові) дії.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує до 15 років ув’язнення.

Прес-служба прокуратури Львівської області

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