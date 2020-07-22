Дрогобицька прокуратура довела у суді вину бориславця, який зарізав ексдружину

22.07.2020 | Filed under: Новини

Ідеться про 38-річного мешканця Борислава на Львівщині, який, за версією слідства, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).

Інцидент стався 2 серпня 2018 року у помешканні підозрюваного та його ексдружини.  Встановлено, що під час раптового конфлікту чоловік завдав колишній дружині, із якою проживав та виховував 7-річну доньку, 16 ножових поранень, спричинивши травми несумісні із життям. При цьому, зловмисник заховав тіло жертви у шафу, де воно пролежало кілька днів.

На етапі досудового розслідування фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Обвинувальний акт стосовно нього у жовтні 2018 року, під процесуальним керівництвом прокурорів, скеровано для розгляду у Дрогобицький міськрайонний суд.

Чоловік заперечував свою причетність, однак, слідчі поліції та прокурори із Дрогобицької місцевої прокуратури довели його вину. Так, 6 липня цього року суд визнав обвинуваченого винним та призначив покарання – 12 років позбавлення волі.

Пресслужба прокуратури Львівської області

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