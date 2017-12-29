Мешканцю Дрогобиччини, який до смерті побив свого родича, загрожує до 10 років ув’язнення

За процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури, Дрогобицьким відділом поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно 20-річного чоловіка, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Подія трапилась цьогоріч у вересні, у с. Унятичі Дрогобицького району. Встановлено, що зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час словесної суперечки, наніс своєму 33-річному родичу численні удари руками та ногами у різні ділянки тіла, а також у голову, внаслідок чого, останній помер.

25 грудня 2017 року правоохоронцями вказаній особі повідомлено про підозру. 26 грудня Дрогобицький міськрайонний суд обрав правопорушнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Довідково: санкція ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Прес-служба прокуратури Львівської області

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