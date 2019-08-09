Житель Трускавця, який 25 липня вбив людину, сидітиме майже 10 років

09.08.2019 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба прокуратури Львівської області, за процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури жителю м. Трускавець повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Подія трапилася 25 липня цього року у м. Трускавець. Встановлено, що 41-річний зловмисник, під час раптового конфлікту із 47-річним чоловіком, наніс йому один удар рукою в голову, внаслідок чого заподіяв тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми, перелому основи склепіння черепа, забою головного мозку з формуванням внутрішньо мозкових гематом лобних та скроневих долей, отогематоліквореї зліва та набряку головного мозку. Від отриманих травм потерпілий помер у Дрогобицькій міській лікарні №1.

1 серпня фігуранту повідомлено про підозру та за клопотанням сторони обвинувачення обрано найсуворішу міру запобіжного заходу – тримання під вартою без визначення розміру застави. Досудове розслідування триває, призначено низку судових експертиз, проводяться слідчі дії. За вчинення вказаного злочину санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років.

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