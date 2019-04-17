№93004 Міністр юстиції консультує

Перш за все, хочу нагадати, що повторне голосування відбудеться 21 квітня. Вважаю, що кожний свідомий громадянин має прийти на виборчу дільницю та зробити свій вільний вибір. Для того, щоб не допустити будь-яких незаконних маніпуляцій у день голосування на виборчих дільницях, сьогодні розповім вам про види правопорушень та відповідальність за їх вчинення. Шановні українці, будьте уважні: якщо ви стали свідком нижчезазначених правопорушень, негайно звертайтеся до голови відповідної виборчої комісії, офіційних спостерігачів та поліції! Порушення Відповідальність (вид покарання)  видача виборчого бюлетеня для голосування особі без документа, який підтверджує громадянство України;  демонстрація заповненого виборчого бюлетеня стороннім особам;  винесення виборчого бюлетеня за межі виборчої дільниці;  фото-, відео зйомка заповнених виборчих бюлетенів;  голосування більш ніж один раз;  отримання виборчого бюлетеня від іншої особи, крім уповноваженого члена комісії, який видає виборчий бюлетень.  штраф від 1700 до 5100 грн;  виправні роботи строком до 2 років або обмеження волі до 3 років.  прийняття пропозиції, обіцянки або одержання виборцем коштів, іншого майна, переваг, пільг, нематеріальних активів за вчинення чи невчинення будь-яких дій, пов’язаних з безпосередньою реалізацією свого виборчого права або права голосу;  передача виборчого бюлетеня сторонній особі;  пропозиція,обіцянка, надання виборцю коштів, іншого майна, переваг, пільг, нематеріальних активів за вчинення або невчинення будь-яких дій пов’язаних безпосередньою реалізацією права голосу.  штраф від 1700 до 5100 грн;  виправні роботи строком до 2 років або обмеження волі до 2 років.  обмеження волі до 3 років або позбавлення волі до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю від 1 до 3 років;  пошкодження виборчих скриньок.  позбавлення волі від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю від 1 до 3 років. Додаткову корисну інформацію Ви можете знайти за посиланнями: Інформація про вибори Президента України: www.cvk. gov­.ua/vp_2019/ Державний реєстр виборців: www.drv.gov.ua Веб-сайт проекту Міністерства юстиції «Я МАЮ ПРАВО!»: www.pravo.­minjust.gov­.ua Куди звертатися за більш детальною консультацією та роз’ясненнями? Якщо у вас залишились питання з цього приводу, будь ласка, телефонуйте до Єдиного контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером 0 (800) 213 103, цілодобово та безкоштовно в межах України. В центрах та бюро надання безоплатної правової допомоги по всій країні ви можете отримати юридичну консультацію та правовий захист.

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