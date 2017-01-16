Міського голову Перемишля не впустили до України

Президента міста Перемишля (Республіка Польща) Роберта Хому не впустили до України. Як інформує офіційний портал Перемишля http://przemysl.pl/45700/oswiadczenie-prezydenta-miasta.html, Роберт Хома вчора, 17 січня, їхав до Львова і був затриманий на прикордонному пункті пропуску Медика-Шегині, де отримав офіційну заборону на в`їзд на територію держави Україна. Під час прес-конференції, яку опублікувало Підкарпатське телебачення https://www.youtube.com/watch?v=RRJXjv9lXiY, Роберт Хома розповів, що мав намір у Львові обговорити з мером Андрієм Садовим питання вирішення проблеми зі сміттям, а також взяти участь в зустрічі в Генеральному консульстві РП у Львові.

Під час прес-конференції Роберт Хома зазначив, що звернувся до відповідних інстанцій з метою вияснити причини заборони його в`їзду на територію України. Найімовірніше, рішення СБУ оголосити президента Перемишля персоною нон-ґрата в Україні може бути пов`язане з негласною підтримкою паном Хомою радикальних антиукраїнських середовищ у Перемишлі.

Перемишль має ряд міст-побратимів в Україні, з якими реалізує проекти в рамках співфінансування з ЄС. В нашому регіоні найтісніше співпрацювали з Перемишлем Дрогобич та Трускавець.

Трускавецький вісник

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