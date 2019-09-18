Презентація книги про єврейський погром пройшла в Дрогобичі

18.09.2019 | Filed under: Новини

В університетській студентській бібліотеці Дрогобича 17 вересня відбулася презентація книги польського історика, науковця та громадського діяча, колишнього керівника Інституту Книжки в Кракові Ґжеґожа Ґаудена «Львів – кінець ілюзій. Оповіді про листопадовий погром 2018». Книга свіжесенька, видана польською мовою 4 місяці тому, українського перекладу ще немає. Над ним працює відомий львівський перекладач, письменник Андрій Павлишин, котрий і модерував цю зустріч. Монографія Ґ. Ґаудена розкриває невідому сторінку в історії Галичини – погром мешканців-євреїв Львова польським населенням міста. Зустріч викликала велике зацікавлення викладачів університету та студентів-істориків, а після презентації зав`язалася жвава дискусія.

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