Презентація книжки Анни Рудник в Дрогобичі

Оголошується набір дітей для занять футболом 09.09.2019 | 10:56Футбольна школа «КМС» (м. Трускавець) проводить набір дітей 2010-2012 р.н. для занять футболом. Дата відбору – 14 вересня (середа) о 11.00, місце проведення – штучний майданчик біля СЗШ №3 м. Трускавця. Всім бажаючим приходити в спортивній формі та спортивному взутті. Контактний телефон – 096-064-71-97 (тренер Володимир Смола). (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька […]
Запрошуємо на роботу касира 22.08.2019 | 14:40Запрошуємо на роботу касира в м. Трускавець! Вимоги: економічна освіта; відповідальність; чесність; уважність. Робота позмінна. Тел. 097-947-48-89 (Мар`яна). (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Оренда двокімнатної квартири у Трускавці (0)Для любителів риболовлі (0)Запрошуємо на роботу (0)
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