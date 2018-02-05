Моршин має свій промоційний логотип

By  | 05.02.2018 | Filed under: Новини

На засіданні оргкомітету з визначення кращого промоційного логотипу та гасла Моршина, яке відбулось 26 січня 2018 року, визначено кращий промоційний логотип та гасло Моршина, автором якого є випускник Івано-Франківського інституту мистецтв ім. В.Стефаника Владислав Михайлів. Про це інформують у Моршинській міській раді.

Загалом на конкурс було подано 44 варіанти логотипу, які подали 12 учасників зі Львівщини, Івано-Франківщини та Рівненщини. Учасниками конкурсу були студенти, фрілансери, графічні дизайнери, працівники закладів культури.

Оргкомітет визначив з поданих робіт дев’ять кращих, які були розміщені для публічного обговорення в соціальній мережі Фейсбук та на стенді в м.Моршині.

Для мешканців міста, депутатів та суб’єктів господарювання в лютому 2018 року відбудеться презентація промоційного логотипу та гасла Моршина за участі його автора.

Переглянути логотип Моршина можна за посиланням http://morshyn-rada.gov.ua/orgkomitet-konkursu-viznachivsya-z-krashhim-promocijnim-logotipom-morshina/

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • №80368 От 65000 руб. на автоматизации Kwork.
    05.02.2018 | 23:14

    Реальный заработок на реальном сайте! Никаких “супер секретных” сервисов и волшебных таблеток. Все прозрачно и открыто работа абсолютно легально. Более подробнна информация на сайте >> http://kwork-garand.tk/<< Також читайтеСергій Розора: «Володимир Свєнтицький і Едуард Леонов – свободівці, патріоти, націоналісти чи провокатори і перевертні, які ганьблять національну ідею»? (284)Святослав Грабовський: «Лише нікчеми не йдуть голосувати» (з підказкою) [...]

  • Самый полный курс биткойн Миллионер – Успей успешно заработать!
    05.02.2018 | 21:20

    Самый полный курс Bitcoin Миллионер – Научись успешно зарабатывать Скоро состоится запуск новой криптовалюты с потенциалом роста в 4000%. А это означает что вложив в нее всего 500 рублей можно увеличить капитал до 2 000 000 р. за короткий срок. Такое уже было не один раз! Тема огонь! Посмотрите Видео-презентацию на сайте >> www.bitcoin.exrabota.ru << [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви