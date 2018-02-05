Моршин має свій промоційний логотип

На засіданні оргкомітету з визначення кращого промоційного логотипу та гасла Моршина, яке відбулось 26 січня 2018 року, визначено кращий промоційний логотип та гасло Моршина, автором якого є випускник Івано-Франківського інституту мистецтв ім. В.Стефаника Владислав Михайлів. Про це інформують у Моршинській міській раді.

Загалом на конкурс було подано 44 варіанти логотипу, які подали 12 учасників зі Львівщини, Івано-Франківщини та Рівненщини. Учасниками конкурсу були студенти, фрілансери, графічні дизайнери, працівники закладів культури.

Оргкомітет визначив з поданих робіт дев’ять кращих, які були розміщені для публічного обговорення в соціальній мережі Фейсбук та на стенді в м.Моршині.

Для мешканців міста, депутатів та суб’єктів господарювання в лютому 2018 року відбудеться презентація промоційного логотипу та гасла Моршина за участі його автора.

Переглянути логотип Моршина можна за посиланням http://morshyn-rada.gov.ua/orgkomitet-konkursu-viznachivsya-z-krashhim-promocijnim-logotipom-morshina/

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