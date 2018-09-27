Моршин святкує 140-літній ювілей

By  | 27.09.2018 | Filed under: Новини

Сьогодні, 27 вересня, розпочалося святкування 140-літнього ювілею курорту . Старт святковим заходам дали навчальний форум та міжнародна науково-практична конференція на тему «Медична реабілітація у санаторно-курортних закладах України. Нові технології реабілітації хворих на курортах Європи. Сучасні вимоги в організації СПА комплексів на курортах та досвід використання СПА процедур у медичній реабілітації» в концертному залі Палацу культури ДП СКК «Моршинкурорт». Захід розпочався з благословення священика, привітання міського голови Моршина Руслана Ільницького та запрошених гостей: директора департаменту економічної політики Львівської облдержадміністрації Романа Филипіва, депутата Львівської обласної ради Всеволода Біласа, представників «Укрпрофоздоровниці» та інших поважних гостей.

Ще сьогодні о 18.30 в амфітеатрі міського парку Моршина виступить чоловіча хорова капела  «Сурма» та Народний Український хор «Водограй», а о 20.15 відбудеться кінопоказ під відкритим небом (амфітеатр міського парку).

Насиченим буде і завтрашній день. Всю п’ятницю, 28 вересня, з 9 ранку до 17.30 вечора триватиме виставка в Палаці культури ДП СКК «Моршинкурорт». З 10 години ранку продовжать свою науково-практична конференція та навчальний форум, а ввечері (17.00) пройде святковий концерт за участю чоловічої хорової капели «Сурма», Народного Українського хору «Водограй», творчих колективів Палацу культури ДП СКК «Моршинкурорт».

Натомість в неділю, 30 вересня, з нагоди відзначення 140-річчя курорту Моршин в амфітеатрі міського парку відбудеться виступ оркестру інструментальної музики (поч. о 16.00).

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