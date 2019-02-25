Музей Біласа запрошує на відкриття нової виставки

Клуб спортивного танцю “Ювента Денс” та готельно-курортний “Карпати” запрошують на танцювальні майстер-класи, які відбуватимуться щопонеділка і щоп’ятниці о 20.15 в диско-барі ГКК “Карпати” (м. Трускавець, вул. Карпатська, 2). У програмі вивчення сальси, бачати, румби, вальсу, польки, джайву, танго та інших танців. Запрошуються всі бажаючі без вікових обмежень немає, партнер не обов’язковий. Також читайтеФутбольна школа проводить [...]