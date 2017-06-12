Микола Сеньків: «Вся оця політична гра спрямована на дискредитацію теперішньої влади і має на меті посадити в крісло тільки одну людину – Ігоря Кісака»

В рамках циклу розмов з депутатами Трускавецької міської ради від різних політичних сил сьогодні спілкуємося з депутатом Миколою Сеньківим.

На місцевих виборах 2015 року Микола Сеньків став депутатом ТМР від округу на вулиці Сагайдачного. Трохи більше року пробув у фракції Конгресу українських націоналістів, підтримуючи опозиційну лінію цієї політичної сили у Трускавці. Справжньою сенсацією став публічний виступ Миколи Сеньківа на сесії 1 грудня 2016 року, під час якого він звинуватив КУН у намаганні дестабілізувати ситуацію в Трускавці.

Від того часу пройшло півроку, емоції поволі вляглися. Сьогодні поговоримо з Миколою Сеньківим про причини тодішнього радикального кроку, про тенденції трускавецької політики, про розвиток Трускавця, про економіку та життя на його виборчому окрузі.

- Пане Миколо, Ваш округ (частина вулиці Сагайдачного) – це переважно старий житловий сектор («хрущовки»), люди похилого віку, проблеми з водопостачанням. З якими запитами чи претензіями до Вас найчастіше звертаються Ваші виборці і що вдалося вирішити за півтора року каденції?

- Насамперед хочу наголосити, що наша головна проблема – це проблема старого житлового фонду, а це електрика, водопостачання, водовідведення і звісно ж дахи.

В більшості будинків замінено мережі електропостачання, тривають роботи по вводу кабелю від щитової. Тобто, на найближчі 20-30 років ми забудемо про проблеми з електроенергією та про перебої та скачки в фазах.

Зараз актуальне питання водопостачання та водовідведення, бо постійно трапляються прориви, забиває каналізацію, замулює ливньовку. Але в міру можливого та в міру поступлень намагаємося вирішувати ці проблеми.

Я подав депутатське звернення щодо заміни систем водопостачання та каналізації в двох будинках, де ситуація зараз є найгіршою – це будинки №№ 24 та 26 на вул. Сагайдачного. Наступними по черзі будуть будинки №№ 22 та 28. У будинку № 20 ці мережі були поміняно частково за минулої каденції, а частково минулого року.

Люди звертаються з різних питань – то дах тече, затоплює, то якась інша проблема. В наших будинках немає верхнього технічного поверху, це проблема всього нашого мікрорайону. Є настил толі, який деколи сягає декількох десятків шарів. Якщо його «зрубати» і застелити новий, то людям буде холодно. Приклад – вул. Івасюка, 3, 5, де «зрубали» і люди кажуть, що взимку йде промерзання, на плитах утворюється роса…

Отже, стараємося працювати в такому руслі, щоб оперативно реагувати на кожне звернення людини.

- Ви очолюєте КП «Трускавецьжитло», в штаті якого, якщо не помиляюся, двоє чи троє людей. Чим займається це комунальне підприємство і чи подобається Вам Ваша робота?

- КП «Трускавецьжитло» я очолюю з 6 березня цього року, тобто лише декілька місяців. Дійсно, в нашому штаті всього троє працівників – це директор, головний бухгалтер і електрик, який перебуває в декретній відпустці. Підприємство фактично не веде ніякої діяльності, воно є балансоутримувачем тих будинків, які ще не перейшли на баланс управляючої компанії чи ОСББ. Станом на сьогодні є 86 таких будинків.

- А Мар`яна Губицька, яка працювала на посаді директора КП «Трускавецьжитло» до Вас, вже не працює на цьому підприємстві?

- Ні, вона написала заяву на звільнення за власним бажанням. Зазначу, що на цій посаді вона перебувала у статусі «виконуючого обов`язки» (в.о. – прим. ред.).

- Хотілося б почути Вашу думку щодо бачення майбутнього Трускавця. Як має розвиватися курорт, яке Ваше ставлення до адміністративно-територіальної реформи (ідея Великого Трускавця) і чи поділяєте Ви бачення розвитку курорту чинного мера міста Андрія Кульчинського?

- Всі ми декларуємо і так воно є насправді, що Трускавець є європейським містом. Ми маємо триматися цього курсу і йти до розвитку європейського курорту.

Справді, місто оновлюється. Мені здається, що теперішня влада Трускавця власне для розвитку курорту робить найбільше з-посеред всіх попередніх влад, які були у Трускавці. Ми бачимо, що не пропускається жодна галузь – ні освіта, ні культура, ні медицина, ні соціальна сфера, ні інфраструктура.

Йде оновлення, хоча ми всі прекрасно розуміємо, що неможливо все оновити за один день. На все потрібні час і колосальні кошти.

Звичайно, що є проблеми, бо інакше й бути не може, але поступово ці проблеми вирішуються.

Трускавець – це краса і окраса України, курорт міжнародного значення, про який знають в цілому світі. Приємно, коли перебуваючи за кордоном кажеш «Я з Трускавця» і людина каже – я туди вже 20 років їжджу. В мене був такий випадок, коли громадянин Ізраїлю так мені сказав – він їздить до Трускавця вже 20 років.

Звичайно, у будь-якій роботі є плюси і мінуси, тож можна знайти якісь негаразди. Але хіба на них треба зациклюватися? Хіба патріот свого міста має постійно критикувати, шукати щось погане в рідному місті? Звичайно, що ні. Він має допомагати вирішувати проблеми, підставляти плече, а не ставити підніжку.

Лише сліпий може не побачити ці позитивні зміни на краще, які відбуваються у Трускавці.

Щодо ідеї «Великого Трускавця», тобто об`єднаної територіальної громади з кількох сіл з центром у Трускавці… Тут теж є свої плюси і мінуси. Фактично територія Трускавця як для такого відомого курорту є трошки замала. Об`єднання з такими селами як Станеля, Модричі, Доброгостів нам буде тільки на руку. Для зеленого туризму дуже цікавим є Орів – прокласти дорогу в 11 кілометрів і вже маємо справжній зелений курорт, і не потрібно їхати кудись за 50 чи 100 км…

- Ваш вчинок на сесії 1 грудня 2016 року одні називали героїчним, а інші зрадою. Як би Ви самі назвали те, що вчинили тоді? І чому вийшли з фракції КУНу з таким грюканням дверей та звинуваченнями?

- Я не можу назвати це зрадою, бо зрада – це коли людина дає клятву, присягу, а тоді її порушує. Я нікому присягу не давав.

Сама політика КУНу, його ідеологія та напрямки діяльності в Україні мені подобається, я є її прихильником. Але, на жаль, позиція фракції КУНу в Трускавецькій міській раді була зав`язана не на позитиві, а на дискредитації діючої влади, і зокрема діючого мера Андрія Богдановича Кульчинського.

Було дуже багато «але», було дуже багато моментів, де тебе хочуть використати, прикритися твоїм іменем, а навіть очорнити його.

Коли я вийшов з фракції КУНу, в мій адрес лунало багато негативу, різних звинувачень. Були навіть спроби налаштовувати проти мене людей на моєму виборчому окрузі. Але люди мене знають, люди мене бачать, я там живу від народження, ні від кого не ховаюся. Тому якщо моїм недругам вдається щось робити проти мене в газеті чи Інтернеті, то на окрузі їм це не вдається. Я думаю, що люди їх з ганьбою проженуть, якщо вони будуть пробувати налаштовувати людей проти мене.

Чому мені це накипіло? Та тому, що є люди, які вічно займаються популізмом та брехнею. Маю на увазі своїх колишніх колег по фракції. Ось приклад – в жовтні минулого року вони поширили на Фейсбуці інформацію, які вони добрі, які вони господарі, бо вони розставляли по місту пісочниці. Власне, ці пісочниці – це також моя заслуга, бо ми відстоювали інтереси одного підприємця і він запропонував, що може для міста зробити декілька пісочниць. І що вони роблять? В час, коли я перебував в державі Ізраїль, вони поставили одну пісочницю (з шести отриманих) також на моєму окрузі, закликали мого батька, який протягом останніх 6-7 років перетворює наше подвір`я на одне з кращих в місті, пофотографувалися, фото виклали в Інтернет, соцмережі, а наступного дня прислали людей і цю пісочницю демонтували та забрали геть. Тобто, зробили таку піар-акцію для себе, а людей насправді обманули. Хіба це порядно?

Тобто, не забрали пісочницю ні з округу Бучковича, ні з округу Кісака, ні зі Стебницької, 90, а забрали тільки з мого округу і встановили в садочку «Сонечко», де вже одна така пісочниця була встановлена. Ніби дрібниця, але з таких дрібниць пізнаєш суть людей, їхню гнилизну та непорядність.

- В середовищі трускавецького КУНу побутує думка, що Ви з самого початку були «засланим козачком» Олександра Ткаченка. Мовляв, Ваша критика дій влади протягом року була лише прикриттям, а Ваш вихід з КУНу був наперед спланованим. Як прокоментуєте такі чутки?

- Це все нісенітниці. Щодо Ткаченка, то саме я якраз і озвучив цю фразу, що у Трускавці є «Саша, який все рішає» і має свою комісію. Я озвучував це на сесії, це не є ніяка таємниця. Це був квітень чи травень минулого року, мова йшла про батути в центрі міста. І відразу після цього мого виступу до мене звернувся депутат Трускавецької міської ради Олег Карпин, який встановлював ці батути, і запитав мене, чи це мені особисто хтось говорив, чи це якісь плітки. Я йому сказав, що це мені сказав мій товариш і назвав його прізвище.

Ми завжди збиралися перед сесією і обговорювали, що й до чого, як будемо діяти, як голосувати і так далі. Тож на одній із таких зустрічей член виконкому від КУНу Ренат Борсук повідомив, що день чи два перед тим він проходив через парк, там хлопці встановлювали батут і на його запитання відповіли цією фразою про «Сашу, який все рішає». Тоді я сказав, що добре, я готовий це озвучити, і озвучив на сесії. Але після сесії, коли Олег Карпин зателефонував до Рената Борсука, то той відмовився від своїх слів і сказав, що нічого такого він не говорив. І вже тоді в нас постало питання про виключення Рената Борсука з членів виконкому. Але є одне «але». В КУНі прекрасно розуміли, що вивести Рената Борсука з членів виконкому вони зможуть, але завести замість нього когось іншого їм не вдасться. Так що по цьому питанні було ряд зустрічей, були суперечки і так далі. Бо це ж була фактична підстава – якщо ти вже щось сказав, то кажи правду. Для чого було давати задній хід і відмовлятися від сказаного, говорити «Я того не говорив»?

Коли фракція КУН у Трускавецькій міській раді почала мусувати питання, нібито заступник міського голови Олександр Ткаченко перебував помічником у нардепів від Партії регіонів Чечетова і Васільєва, то я спочатку теж у це повірив. Бо вони за допомогою помічника депутата Любінця отримали відповідь на запит, але казали, що в запиті подавали дату народження, паспортні дані, місце реєстрації, але реально подали тільки прізвище, ім`я і по-батькові. Вони це прекрасно розуміють і ми зараз бачимо перебігання в суді, намагання затягнути судовий процес. Але рано чи пізно суд все-таки дійде до логічного завершення і тоді я не знаю, як вони будуть трускавчанам в очі дивитися. Особливо тим, яких вони оббрехали та ввели в оману своїми маніпуляціями. Так що їм прийдеться всю цю інформацію спростувати у той спосіб, в який вони її поширювали.

Коли я на сесії зачитував заяву про вихід з фракції КУНу, то так само вибачився за це, бо зрозумів, що вони таким чином мене ввели в оману і підставили.

- Чи спілкуєтеся зараз з кимось із трускавецького КУНу, чи залишилися у Вас в цьому партосередку друзі?

- На вибори йшла велика команда і звісно, що в мене залишилися друзі, зокрема й з числа тих, які, як і я, вже вийшли з КУНу. Вони повністю підтримують мене, мій вчинок і десь бачать, що вся оця політична гра з фракцією трускавецького КУНу спрямована на дискредитацію теперішньої влади і має на меті посадити в крісло тільки одну людину – Ігоря Кісака. В них тільки оця одна мрія і я думаю, що вони готові на все заради досягнення оцієї меркантильної мети.

Коли вони заявляють, що виключили мене з КУНу, то це абсурд, бо я ніколи не вступав у партію КУН. Я був позапартійний. Ми мали вступити в КУН, коли зайшли до ради, але все це чомусь затягувалось і так Бог дав, що я не вступив у КУН. А вони поширювали інформацію, що мене виключили і що хочуть мене відкликати з депутатства…

- В Україні вибори проходять на партійній основі, тож на наступні місцеві вибори Ви, напевно, будете йти вже не від КУНу, а від іншої політичної сили. Чи визначилися, яка з партій Вам близька ідеологічно, по духу чи просто наявністю людей, з якими Вам буде комфортно перебувати в одній команді?

- Зараз я ще над цим не думаю. Я позафракційний і безпартійний. Перебігати з партії в партію не збираюся. Маю надію, що до наступних виборів ще все поміняється і я знову піду від КУНу. Можливо, це моя нереальна мрія, але з Божою допомогою вона може здійснитися.

- Чим для вас є депутатство, пане Миколо: можливістю влаштувати своє власне життя, зробити кар`єру, допомогти людям чи щось інше?

- Для мене депутатство – це щось нове, я вперше в раді. І для мене депутатство – це можливість щось змінити на своєму окрузі, змінити щось в місті. За всі попередні каденції серйозних змін на окрузі не було. Були, звичайно, якісь дріб`язкові моменти, коли вирішувалися дуже вже нагальні потреби, коли стається якийсь форс-мажор. Але оновлення житлового фонду, такого як відбувається зараз, фактично не було.

Зараз оновлення відбувається. Звісно, не так, як би мені та моїм виборцям хотілося, але йде. Проходить заміна електромережі по будинках, поміняли вікна, зараз фактично останній будинок, в якому будемо завершувати встановлення пластикових вікон – це будинок № 20. Вперше в історії Трускавця нас фінансує електромережа по заміні ввідного кабелю від підстанції, орієнтовна вартість робіт – 1 млн 200 тис гривень.

Це великі плюси. Я не хочу кричати, що це виключно моя заслуга на 100%, але якась частинка моєї заслуги в цьому також є.

У Трускавці великий житловий фонд і ми маємо аналогічну ситуацію на Івасюка, де також є хрущовки, які в критичному стані. І таким будинкам треба в першу чергу приділяти увагу, ніж новозбудованим будинкам, яким по 10-20 років. Бо нашим будинкам по 50-60 років.

- Прокоментуйте, будь ласка, закиди журналіста Трускавець-Тудей Назара Хопяка та депутата від КУНу Романа Бучковича щодо неявки Назара Веретка на засідання комісії, бо він нібито будував собі щось на подвір`ї…

- Те, що поширюють в Інтернеті Трускавець-Тудей і депутати Бучкович та Кісак – це все брехня. Там йшлося про те, що керівник комунального підприємства «Парк курортний» Назар Веретка не з`явився на засідання двох спільних комісій (земельної та бюджетної), бо в цей час зі своїми працівниками нібито працював у себе вдома, на подвір`ї, з гаражу будував житло.

Хочу цю брехню спростувати, бо насправді з 6 по 9 червня включно всі керівники комунальних підприємств перебували на навчанні з підвищення кваліфікації у Львові. Тобто, у вівторок, 6 червня, в нас розпочалося навчання і ми всі там були. До речі, це може підтвердити і директор КП «Трускавецьтепло» Руслан Крамар, і директор КП «Пельменна» Ігор Пранник, і я як керівник КП «Трускавецьжитло» підтверджую цей факт. Та й сам Назар Веретка може це підтвердити. У вівторок його не могло бути ні на комісії, ні на подвір`ї біля гаража. Це брехня, але ця брехня їм не робить честі. Вони будують статую Ісуса Христа, але роблять наклепи на мене в минулому, і тепер на Назара Веретка. Так що їм це честі не додає.

- Пане Миколо, зараз у бік чинної трускавецької влади часто летять різні звинувачення з двох сторін – від групи Козира, яка повністю програла вибори, і від групи Кісака, до якої Ви колись належали. Що об`єднує ці дві групи – бізнес, політика, ненависть до діючого мера чи щось інше?

- Питання ніби й просте, але водночас воно досить складне. Насамперед хочу сказати, що критика діючої влади зі сторони Кісака є зрозумілою. Він зайняв друге місце, він себе бачить в кріслі мера і відповідно всі зусилля докладає, щоб критикувати діючу владу задля підвищення свого рейтингу.

Щось конкретно сказати про Козира не можу, бо я його особисто не знав, у минулій каденції, коли він був міським головою, я в політиці не був. Але хочу розповісти про одну цікаву ситуацію. Це було на початку весни минулого року – Ігор Кісак-старший розповів нам, що він має домовленість з Козиром. Сказав, що Козир до нього подзвонив і нам треба зустрітися групами. Від нас мало бути четверо – три депутати-кунівці і Ігор Кісак. Хто мав бути від Козира – мені невідомо. І тут в останній момент, тобто безпосередньо перед виїздом на цю зустріч, яка проходила за межами міста, мені кажуть Роман Бучкович та Андрій Кісак, що якщо ти їдеш, то Козир відмовляється, бо він тебе так добре не знає. Тобто, він просить про зустріч з нами всіма, але ставить якісь свої умови.

Тож так сталося, що вони поїхали троє на цю зустріч. Я не поїхав і добре, що не поїхав. Пан Ігор ту розмову записав на диктофон. Не знаю, чи це є добре, чи це є зле, та мені здається, що це йому честі не робить. Адже якщо вже їдете про щось говорити, то так не робиться.

Мені чомусь здається, що цей запис буде використано на наступних виборах для маніпуляції. Бо в цій розмові зазначалося, що колишній керівник міста Козир гарантував те, що в наступних перегонах на посаду мера міста він більше участі брати не буде. Тобто, вони між собою домовлялися про такі речі…

Спілкувався Володимир Ключак

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