На Дрогобиччині завершують реалізацію природоохоронного заходу

Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА повідомляє, що за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на вул. Наливайка в м. Дрогобич підходить до завершення реалізація природоохоронного заходу. Цей захід спрямований на забезпечення кварталів житлової забудови на вул. Наливайка централізованою системою відведення господарсько-побутових каналізаційних стоків шляхом будівництва каналізаційної мережі з підключенням до існуючого каналізаційного колектора.

У результаті реалізації заходу вирішать проблему скидання стоків, мешканці вулиці будуть забезпечені послугами водовідведення, що у свою чергу призведе до запобігання попадання забруднюючих речовин у ґрунти, ґрунтові та поверхневі води.

На виконання вказаних робіт з обласного фонду ОНПС виділили кошти у сумі 1000,0 тис грн.

Також читайте