Нелегальна зброя: злочин і відповідальність

Через військову інтервенцію Росії в Україну доводиться констатувати, що на руках населення появилася певна кількість незареєстрованої вогнепальної і травматичної зброї. Ніхто і ніколи не може гарантувати, що ця зброя буде використана винятково проти російських окупантів, що прийшли на наші землі зі зброєю в руках; невідомою відтак буде доля цієї зброї після закінчення війни. Чому така ситуація є небезпечною?

Відоме прислів’я про те, що раз у році й незаряджена рушниця стріляє. Ми є свідками численних трагічних випадків, коли школярі або студенти, взявши зброю в руки без відома батьків, застосовували її у своїх навчальних закладах при з’ясовуванні стосунків з вчителями чи однокурсниками. Вогнепальна зброя, боєприпаси, вибухівка у ваших оселях – це небезпека для ваших дітей, рідних та близьких.

Іноді люди у побутових сутичках через якусь дрібницю застосовують одне проти одного травматичну зброю. А якщо у їхніх руках бойові пістолети, автомати, гранатомети? Відомості про кожну одиницю зброї зберігаються у спеціальній аналітичній базі. Якщо така зброя буде застосована, вирахувати її буде неважко. Але якщо за випущеною кулею, залишеною стрільцем гільзою можна ідентифікувати власника зброї, то особу вбивці, що скористувався незареєстрованою вогнепальною зброєю, встановити досить важко або взагалі неможливо. Чи хочемо ми цього?

Незаконне зберігання зброї, боєприпасів, вибухівки – це злочин, за який українським законодавством передбачено кримінальну відповідальність. Згідно зі ст. 263 Кримінального кодексу України передбачена така відповідальність: 1. Носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років. 2. Носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років. 3. Звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка вчинила злочин, передбачений частинами першою або другою цієї статті, якщо вона добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.

Зазначені протиправні прояви можуть загострювати суспільно-політичну ситуацію в державі, сіяти паніку серед громадськості, створювати перешкоди правоохоронним органам скеровувати свої зусилля на виявлення осіб, які виношують наміри здійснення протиправних дій, як результат, сприяти радикально налаштованим особам до вчинення терористичного акту та спонукати їх до здійснення анонімних телефонних повідомлень. Вказані дії можуть підпадати під ознаки злочину, передбаченого ст. 258 КК України. Якщо громадяни у вказаний термін добровільно здадуть до органів внутрішніх справ мисливську вогнепальну, холодну або газову зброю, то надалі вони матимуть можливість після оформлення відповідних документів зареєструвати цю зброю в особисту власність і використовувати її на законних підставах.

Якщо величезні арсенали зброї потраплять до певних сумнівних груп, то жертвами цієї зброї може стати кожен з нас. Такими групами можуть управляти як з Російської Федерації, так і з будь-якої точки України для проведення масштабних диверсійних, і навіть політичних завдань. Чи хочемо ми стати мимовільними жертвами диверсій? Якщо воліємо вберегтися від такої небезпеки, то повинні усвідомлювати, що зобов’язані негайно повідомити правоохоронні органи про появу як вогнепальної зброї, так і диверсантів, підозрілих осіб по сусідству, на вулиці, у громадському транспорті і т.д.

Кожна хвилина такого зволікання може закінчитися трагедією як у вашій оселі, так і на вулиці, школі, лікарні тощо.

Іван Сусанін

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