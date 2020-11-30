Американські біолабораторії Медведчука: новий сезон успішного серіалу

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Як відомо з «Білої книги спеціальних інформаційних операцій проти України», виданої Міністерством інформаційної політики України у 2018 році, майже всі фейкові історії про українські негаразди, що народилися у хворобливій уяві кремлівських пропагандистів, мають форму телесеріалів.

Це відбувається тому, що нову маячню важко видумувати, навіть казкарям кремлівуду. Набагато легше й дешевше повторювати і перефразовувати фейки, які вже здобули хоч якусь прихильність наївних українських споживачів медіашлаку з NewsOne, «112» та ZIK. Як кажуть в Україні: «наша пісня гарна й нова — починаймо її знову»!

Так відбувається і з остогидлим фейком про американські біолабораторії на території України, який запустили в інфопростір України два «брати-акробати» з минулого — Віктор Медведчук та Ренат Кузьмін. Цей фейк було детально розібрано в публікації на сайті «Петро і Мазепа» ще у квітні цього року. Невдовзі фейк розібрала на молекули й журналістка «Детектора медіа» Гала Скляревська.

Однак розвінчування не зупинило телеканали медведчуківського пулу. «112 Україна», NewsOne та ZIK зробили з фейку найголовніший медіапривід весни. Особливо в цьому відмітився телеканал Медведчука-Коломойського «1+1». Один із журналістів проєкту «Секретні матеріали» Володимир Тимофійчук, разом із «відомим фахівцем в сфері біологічної зброї» (в лапках) Міхою Чаплигою, остаточно довели нещасним українцям той факт, що «в Україні діє з десяток біолабораторій, які могли стати джерелом коронавірусу».

Пізніше пресслужба телеканалу поширила заяву, в якій обіцяла продовжити розслідування й вивести на чисту воду злісних американських розробників біологічної зброї. Але потім телеканал усе ж прийняв рішення видалити сюжет.

Однак, як переконував іще Йозеф Ґеббельс, «чим жахливіше брехня — тим ефективніше фейк». Тому його існування так просто не перерветься. А нові серії в серіалі, який отримав позитивні відгуки від аудиторії, продовжуватимуть з’являтися.

Новий сезон

Осінь — той самий час, коли потрібно випускати нові сезони серіалів. І от, по обіді 24 листопада, коли проросійські платформи активно розганяли по інтернету новини про виставу, яку «ОПЗЖ» влаштувало під стінами посольства США, на телеграм-каналі «Шептун» було запущено чергову серію комедійного ситкому.

Протягом наступних чотирьох годин нову казочку перепостили телеграм-канали проросійського пулу в Україні: «Ivko.Live», «цибуля», «Тень на плетень», колишній нардеп від Партії регіонів, а нині постійний гість російських пропагандистських телеканалів Родион Мирошник, а також один із генералів пропагандистських військ «СОЛОВЬЁВ».

Після цього новину затягнули на доступні російські сайти-помийки, де зазвичай розміщуються російські спецслужби — «Рамблер», «Кадара» та інші.

Як протидіяти серіалам?

Враховуючи той факт, що після появи фейку у квітні ніхто з українських офіційних органів чи спецслужб навіть не поворухнувся, в даному випадку можна казати тільки про певні намагання опублікувати спростування з боку Посольства США в Києві. (Мабуть, це справа для майбутнього Центру протидії дезінформації.)

Однак опублікована заява була настільки недолугою з комунікаційної точки зору, що призвела тільки до нової інформаційної атаки. Через свої інформаційні ресурси Медведчук очікувано оголосив, що своєю офіційною заявою Посольство США підтвердило його маячню.

Намагаючись протидіяти інфоатаці самотужки, я знайшов контакти Українського науково-технологічного центру (УНТЦ/STCU), який опікується програмами співпраці із США в цій сфері, й запропонував зробити інтерв’ю з його очільником Куртісом Белаяцем, що працює в Центрі з 1999 року. Однак відповідей на пропозиції так і не отримав.

Вразливість дезінформаційних серіалів полягає в тому, що ми можемо дозволити собі не займатися спростуванням кожної серії, якщо збудуємо міцний контрнаратив усьому серіалу одночасно. Не важливо, як саме зіпсував українське повітря пересічний «шептун», якщо аудиторія знатиме, що історія про американські біолабораторії в Україні є російською спецоперацією, що почалася ще у 2016 році.

Саме тому я не втомлююся повторювати: технології спростування не працюють; мантра «факти важливі» не працює; працювати над кожним фейком окремо, вимагаючи спростування офіційних органів для кожного «шептуна», — не ефективно. Єдиним системним підходом до протидії може бути наративний підхід, описаний мною в багатьох публікаціях.

Дмитро Золотухін, Детектор Медіа

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