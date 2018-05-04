Новий бренд України – залучення інвестицій і відкриття країни світу

Уряд України підтримав єдиний бренд України. Розробка бренду не коштувала бюджету ані копійки. Бренд України дозволить просувати інтереси держави в світі, сприяти створенню позитивного іміджу, залученню інвестицій і розвитку туризму.

Що таке бренд України і для кого він розроблений

Бренд України – це основна ідея, якою Україна хоче показати себе світу. Україна – країна сучасна, демократична, дружня, країна інновацій і нових можливостей.

- Команда UkraineInvest розпочала використовувати cлоган “Ukraine Now” у нашому відео більше ніж півроку тому. Це було свого роду тестування бренду і ми вже встигли пересвідчитися в його ефективності, адже він добре сприймається аудиторією в різних куточках світу – Мюнхені, Давосі, Торонто, Франкфурті, Лондоні та Парижі, – каже Данило Білак, директор Офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest.

Чому бренд України саме такий

Бренд України має бути зрозумілим аудиторії інших країн – тим, кому ми хочемо показати Україну як країну можливостей. Ідею запропонували британські експерти. До цього процесу долучався Конрад Бьорд, керівник знаменитої кампанії просування Великобританії в світі GREAT, яка була надзвичайно успішною. В рамках співпраці з урядом Великобританії британськими експертами було проведено дослідження в Великобританії, Німеччині і Польщі. Саме ця ідея була позитивно сприйнята аудиторією. Далі працювала комісія за участі громадських експертів та спеціалістів з брендингу, був проведений відкритий конкурс.

- Гасло “Ukraine NOW” було високо оцінено багатьма іноземними експертами. Воно породжує можливості безлічі сенсів (дізнайся, що там зараз; приїжджай зараз; забудь про старі асоціації, там великі зміни; можливості для бізнесу є саме зараз; і так далі). Подібні підходи використовують й інші країни, і це гасло виглядає свіжим і дуже сильним. Воно було належним чином ретельно протестоване на цільових аудиторіях у кількох країнах, – говорить Валерій Пекар, «Нова країна».

Скільки це коштувало Україні

Ніскільки. Жодні бюджетні кошти за весь час не були витрачені, всі учасники працювали на волонтерських засадах. Остаточний варіант бренду запропонувала українська агенція Banda в рамках роботи Комісії з питань популяризації України при Міністерстві інформаційної політики України. Ця українська агенція відома в усьому світі. Саме вони створили бренд Євробачення-2017 з «намистом», що принесло їм перемогу в Red Dot Design Award — престижній щорічній нагороді у галузі дизайну, яка вручається дизайнерам і компаніям-виробникам за видатні досягнення у дизайні. Також ця агенція свого часу отримала приз від Red Dot Design Award за ребрендинг київського ВДНГ – і цей логотип агенція також розробила безкоштовно.

- У країни новий бренд! Розробники славнозвісна Banda , ті що зробили бренд Євробачення 2017. Вже бачу туристичні стенди з новим яскравим брендом. Бренд країни, з якою хочеться познайомитися, – ділиться думками Антон Тараненко, секретар організаційного комітету з підготовки та проведення фіналу Ліги Чемпіонів 2018.

Що буде далі

Далі на основі цього бренду буде розроблений брендбук – стандарти і технічні умови, за якими на основі бренду України може виготовлятись будь-яка інформаційна, сувенірна продукція і так далі. Так Україна буде представлена в світі за єдиною ідеологією, єдиним голосом.

- Хочу привітати Україну з новим брендом! Спасибі всім, хто зробив свій внесок у цю велику справу. Це важливий крок, який повинен систематизувати комунікацію країни з потенційними інвесторами та туристами, – зазначає Андрій Федорів, голова правління Всеукраїнської рекламної коаліції, засновник і власник брендингового агентства Fedoriv.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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