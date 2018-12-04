Прем‘єр-міністр України Володимир Гройсман оголосив новий етап реформи децентралізації, який дає поштовх для розвитку України.

Реформа децентралізації – найуспішніша реформа в Україні. І так вважають не тільки авторитетні міжнародні експерти, а й жителі громад, які відчули на собі всі переваги децентралізації. Але є ризики для найважливішої реформи країни – її треба зробити незворотньою і завершити об‘єднання громад до 2020 року.

Сьогодні на Форумі місцевого самоврядування Володимир Гройсман представив новий етап децентралізації, який зміцнить місцеве самоврядування і дасть поштовх для подальшого розвитку України.

Для цього треба затвердити новий адміністративно-територіальний устрій, збалансувати фінансові ресурси і повноваження громад і законодавчо закріпити права і можливості об‘єднаних громад. Нові місцеві вибори у 2020 році мають пройти вже на новій прогресивній адміністративно-територіальній основі.

Основні кроки нового етапу децентралізації

- Завершити створення ОТГ до червня 2020 року. Ресурси місцевого самоврядування будуть відповідати їх повноваженням.

- Ефективна система адмінтерустрою – трирівнева: громада, район, регіон (АРК; 24 області; міста Київ, Севастополь; ~ 100 районів; ~1600-1800 громад).

- Зміни до Конституції, які закріплять права місцевого самоврядування. Інститут префектів, який представляє державну владу в регіонах.

- Наступні місцеві вибори у 2020 році мають пройти на новій адміністративно-територіальній основі.

Володимир Гройсман, Прем’єр-міністр України: «Система, яка створена сьогодні, – ефективна з точки зору нової якості послуг на території громад. Люди підтримують реформу. Потрібно працювати над незворотністю перетворень, не забуваючи про посилення відповідальності влади на місцях і про контроль процесів, що відбувається.

Треба захищати реформу. Конституція дає такий захист, дає поштовх створення можливостей розвитку кожної громади. Ми пройшли 5 років реформи успішно, і наступні роки мають стати ривком розвитку регіональної економіки і покращання життя людей».

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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