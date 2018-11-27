Новини Стебника, вип. №161

Офіційна робота в Німеччині, з оплатою від 8 євро/год і більше. Офіційне оформлення відбувається, по відрядженню форма А1 (від польської фірми на практику). Для оформлення на роботу потрібна польська робоча віза (з терміном не менше трьох місяців, або біометричний паспорт ( не менше 90 днів). Працевлаштування тільки офіційне, з віковим обмеженням до 50 років. Знання [...]
Продам талони на Дизпаливо ОККО – по 30 грн за 1 літр (Ціна на заправках – 33.50 грн. за 1 літр). Талони дійсні до 6 лютого 2019 року. По Львову і області. Також читайтеСергій Розора: «Володимир Свєнтицький і Едуард Леонов – свободівці, патріоти, націоналісти чи провокатори і перевертні, які ганьблять національну ідею»? (285)Святослав Грабовський: «Лише [...]
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