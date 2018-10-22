Обираємо з десяти

У вівторок, 30 жовтня, у Трускавці стартує двотижневе голосування за проекти бюджету участі. З десяти проектів Бюджету громадських ініціатив трускавчани оберуть чотири – один великий та три малі. Голосувати мають право тільки мешканці Трускавці (особи, зареєстровані у Трускавці). Віддати свій голос можна в одній з чотирьох бібліотек міста (центральна на Дрогобицькій, УРБАН на Бориславській, філія №2 та дитяча на Стебницькій), або ж електронним шляхом. Проекти-переможці будуть реалізовані в 2019 році, на це з міської скарбниці буде виділено півмільйона гривень. На голосування виносяться 4 великі і 6 малих проектів.

На Бюджет громадських ініціатив спочатку подавалося 13 проектів – 8 великих та 5 малих. Як повідомила сьогодні, 23 жовтня, на засіданні Громадської ради представниця Управління розвитку міста Леся Соляк, на засіданні Експертної ради три великі проекти були забраковані, а один перейшов у розряд «малих». Не пройшли «сито» експертів такі великі проекти:

1) «Твій простір – комфортне середовище». Реконструкція прилеглої території буд. 17 по вул. Івасюка ОСББ «Оселя 17». Причиною став той факт, що сама тільки реконструкція підпірної стінки довжиною 70 метрів обійшлася б у значно більшу суму, ніж 200 тисяч гривень. Отже, проект не може бути реалізованим, адже для цього коштів потрібно було б більше, ніж це дозволяє партиципаторний бюджет.

2) Озеленення скверу біля пам’ятника Адамові Міцкевичу в курортному парку Трускавця. Причина вказувалася ще на попередніх засіданнях Громадської ради – є великий проект реконструкції курортного парку, вносити зміни в який недоцільно.

3) «Гуси Трускавця». Проект подавала член виконкому, завідувач УРБАН-бібліотеки Трускавця Віра Савка, вона ж його й відкликала, будучи незгідною з пропонованим зменшенням кількості скульптурних композицій. Нагадаємо, що мова йшла про встановлення 12 скульптур гусей в різних частинах міста-курорту. Експерти вважають, що 200 тисяч – це явно замало для авторських розробок, бо одна тільки скульптурна композиція гуски може коштувати в межах 100-150 тисяч гривень.

Таким чином можна буде проголосувати за такі 4 великі проекти:

1) Придбання звукового та світлового обладнання для проведення масових заходів біля церкви Покрови Пресвятої Богородиці (УГКЦ), бюджет проекту – 198 458 грн.

2) Спортивний майданчик для оздоровлення населення на Стуса, 14 за 200 тисяч грн.

3) Екологічний відпочинковий громадський простір неподалік «Живої Роси» (вул. Франка) за 198 240 грн.

4) Будівництво дитячого майданчика на Стуса, 12-14 за 200 тисяч.

Як було сказано вище, з розряду «великих» до розряду «малих» перекочував проект будівництва дитячого та спортивного майданчиків на вул. Сагайдачного (біля буд. №21). Оскільки нещодавно було споруджено новий спортивний майданчик неподалік (вул. Бориславська), то відповідно потреба в початковій сумі 195 980 грн. відпала. Тож в разі перемоги там спорудять тільки дитячий майданчик. Проект носить назву «Придбання інвентарю для облаштування зони відпочинку на території багатоквартирного житлового будинку за адресою вул. Сагайдачного 21».

Крім цього без змін залишилося інших п’ять малих проектів:

- реконструкція частини підпірної стіни та прилеглих сходів на Стуса, 14 (99 тисяч гривень),

- придбання акустичного обладнання для озвучення масових заходів релігійно-культового характеру для церкви преподобного Агапіта Печерського (УПЦ КП) на вул. Івасюка (97 тисяч),

- гра-тур «Теренкури Трускавця» за 97 тисяч,

- «Перехресні стежки» – серія презентацій книг і зустрічей з авторами, які пишуть тут і тепер (55 950 грн.),

- Школа молодіжних лідерів Трускавця (32 800 грн.).

Засідання Громадської ради 23 жовтня тривало недовго, всі присутні одноголосно затвердили як весь перелік проектів, так і те, що голосування розпочнеться з 30 жовтня і триватиме два тижні. Отож трускавчани можуть в цей день брати паспорти і йти в бібліотеку, щоб підтримати той проект, який їм найдужче до вподоби.

Не хочемо нікому нав`язувати свою думку, але не забуваймо, як багато зробила і робить для розвитку духовності, культури та патріотизму Свята Мати-Церква, а фінансується вона виключно з пожертв парафіян. Гадаємо, розумні та тверезомислячі люди розуміють потребу підтримки Церкви з міської казни, тим більше, що наше місто-курорт далеко не бідне.

Звичайно, інші проекти теж заслуговують на увагу і вони потрібні – як для окремих локацій, так і для всіх містян. Для прикладу, «Перехресні стежки» чи «Теренкури Трускавця» не «прив’язані» до конкретного житлового будинку чи навіть вулиці, подібно як і Школа молодіжного лідера.

Але все в руках виборців, бо саме їм вирішувати куди ж підуть цих півмільйона грошей платників податків. Кожен з нас, навіть пенсіонери, сплачує податки, і часто не усвідомлює, яка величезна сума з них набігає протягом року/десятиліття/життя. Чи використовуються ефективно сплачені нами податки? Питання дискусійне.

Бюджет громадських ініціатив – це можливість спробувати управляти тими грішми самостійно, голосуючи за те, що, на вашу думку, варто зробити в місті, аби воно ставало ще комфортнішим, ще привабливішим, ще зручнішим.

Володимир Ключак

Також читайте