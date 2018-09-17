«Олімпійський урок» пройде і в твоєму місті!

15 вересня у Трускавці в конференц-залі готелю «Трускавець 365» відбулась презентація проекту «Олімпійський урок в західному регіоні Львівської області». Проект реалізовуватиметься Національним Олімпійським Комітетом України, відділенням НОК України у Львівській області та Міжнародним Центром «Європейська інтеграція України» за підтримки партнера – Школи християнського аніматора Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ. Керівник проекту – член комісії атлетів НОКУ і член Національної олімпійської збірної України з гірськолижного спорту Дмитро Мицак.

Модератором презентації проекту був голова правління Міжнародного Центру «Європейська інтеграція України» Іван Цегенько. Він анонсував проект, розповів про мету заходу, основні цілі і причини, котрі спонукали до його втілення. Метою проекту є: 1) популяризація гуманістичних цінностей олімпійського руху – дружби, взаємоповаги, солідарності, благородства, прагнення досконалості, 2) формування в учнів навичок і культури здорового способу життя; вміння і прагнення досягати своєї мети в будь-якій сфері діяльності, 3) залучення учнів до активного способу життя, занять фізичною культурою та спортом, 4) підготовка здорових, мотивованих, освічених і фізично міцних громадян для нашої країни. До речі, щодо популяризації цінностей олімпійського руху, то присутнім був розданий диск з сімома короткометражними фільмами, кожен з яких присвяченій одній з цих цінностей.

Основний месидж проекту такий: «Найефективнішим засобом формування характеру є праця». Сильний характер мають ті люди, які ставлять перед собою певні цілі в будь-якій сфері діяльності, наполегливо досягають їх втілення в життя, долають усі перешкоди на шляху досягнення мети. Характер людини формується в діяльності!

Після змістовного та інформативного вступного слова модератора слово було надано Дмитрові Мицакові. Член комісії атлетів НОКУ і член Національної олімпійської збірної України з гірськолижного спорту в доступній формі розповів яким чином реалізовуватиметься проект на наших теренах.

Хоча олімпійські проекти реалізуються в Україні вже з 2006 року, у тому числі і на Львівщині, але наш регіон чомусь був поза увагою. Тож виправити цю прикру помилку і покликана ініціатива, котру підтримали представники влад міст нашого регіону.

Під час презентації виступили міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, міський голова Старого Самбора Ігор Трухим, заступник міського голови Борислава, керуючий справами виконкому Бориславської міської ради Ігор Кобилецький. До слова, представництво Трускавця на заході було досить численним – окрім мера міста в заході взяли участь його радник з питань фізкультури та спорту, голова ГО «СК «Вікторія» Роман Матис, начальник відділу у справах сім`ї, молоді та спорту ТМР Роман Коваль, директор ДЮСК «Спортовець» Любомир Мацькович, депутат ТМР Олег Карпин із сином Назарієм, співголова Історико-краєзнавчого клубу «Сива давнина» Микола Іваник, завідувачка інформаційно-аналітичного відділу ТМР Леся Боднар, редактори кількох місцевих ЗМІ, начальник медичної служби готелю «Трускавець 365» Ігор Буток. Дрогобич представляли президент Львівської обласної федерації гімнастики Роман Веклюк та заступник ректора інституту фізкультури і здоров’я людини Дрогобицького державного педагогічного університету Олександр Лемешко. Також на презентацію прибула чисельна делегація зі Старого Самбора – окрім мера міста приїхали керівник оргвідділу міськради Юрій Леус, редактор Інтернет-газети «Старосамбірські вісті», директор Старосамбірської ЗСШ №2 та інші поважні гості.

Слово мали і почесні та знамениті гості з Національного Олімпійського Комітету України: головний менеджер НОК України з Олімпійських ігор, членкиня НОК України, бронзовий призер Олімпійських Ігор в Сиднеї з синхронних стрибків у воду 2000 р. Анна Сорокіна, секретар відділення НОК України у Львівській області Оксана Вацеба, членкиня комісії з олімпійської освіти Міжнародного Олімпійського Комітету, фіналістка ігор 29-ї Олімпіади 2008 року в Пекіні Віра Передерій. Вони розповіли про своє бачення важливості таких заходів, побажали успішної реалізації проекту.

Зустріч-презентацію можна назвати досить практичною, адже окрім загальних гасел про здоров`я, спорт, здоровий спосіб життя та виховання підростаючого покоління було заторкнуто чимало конкретних способів досягати поставленої мети. Так, зокрема, було обговорено питання співпраці з конкретними навчальними закладами, технічних моментів, олімпійських чемпіонів, котрі приїдуть в те чи інше місто. Про роботу школи гірськолижного спорту та потребу запровадження уроків, де діти регіону навчалися б їзди на лижах, сказав керівник комплексу «Буковиця» (м. Борислав) Віталій Мицак. Про важливість прищеплювання любові до спорту саме в ранньому дитячому віці говорив Іван Цегенько.

Після офіційної частини презентації та фото на згадку учасники заходу мали можливість поспілкуватися і неформально. Однією з тем розмов була потреба посилення висвітлення спортивних заходів у ЗМІ, популяризації здорового способу життя. Не таємниця, що спорт в нас чомусь трактується як щось другорядне, не таке важливе як економіка, політика, а навіть як культура. Деякі ЗМІ взагалі відмовляються висвітлювати спортивні заходи, інші ж обмежуються одним-двома рядками. Але хіба футболіст, плавець, волейболіст чи бігун вартує менше нашої уваги та захоплення, ніж якийсь політик з животиком чи скоробагатько з комсомольським минулим? Хіба здоров`я нації не починається з показування позитивних прикладів, на які рівнятимуться інші? Чому скандалам та побрехенькам ЗМІ приділяють посилену увагу, тоді як, для прикладу, популяризацію олімпійських цінностей чи висвітлення ігор за участю наших рідних футбольних команд чи відділень спортивних шкіл ігнорують?

Начальник відділу у справах сім`ї, молоді та спорту Роман Коваль на щотижневій оперативній нараді в міській раді повідомив, що «Олімпійський урок» у Трускавці заплановано провести 28 вересня (п`ятниця). Міський голова Старого Самбора Ігор Трухим під час презентації в готелі «Трускавець 365» звернув увагу присутніх на те, що часто діти в школах не знають про тих спортсменів, які є вихідцями з рідного міста. Міський голова Трускавця Андрій Кульчинський на конкретних прикладах показав, як за неповні три роки в місті-курорті можна зробити багато для популяризації фізкультури та спорту. Про мотивацію говорила очільниця Школи християнського аніматора Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ Віра Парфьонова. Вона пригадала присутнім слова святого Івана Боско: «Якщо ви не хочете, щоб діти чинили зло, тоді займіть їх чимось».

Ближче знайомство між людьми, для яких слова «спорт», «здоров`я» та «діти» наповнені глибоким змістом – це важлива складова презентації проекту «Олімпійський урок в західному регіоні Львівської області». Адже навіть після його завершення співпраця між цими людьми триватиме. Тож всі без винятку присутні були згідні, наскільки важливою для розвитку нашого регіону є об’єднавча роль невтомного організатора (і реалізатора) багатьох різнопланових заходів Івана Дем`яновича Цегенька, голови правління МЦ «Європейська інтеграція України»

Володимир Ключак

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