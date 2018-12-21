Останній виконком

Останній в 2018 році виконком провели у Трускавці. Засідання виконавчого комітету 28 грудня відбулося досить спокійно і майже без дискусій. Можливо тому, що настрій вже не передсвятковий, а святковий, а можливо тому, що питання були переважно нерезонансні, неконфліктні, «добрі» та «позитивні». Бо як, для прикладу, одноголосно не підтримати зміни до бюджету в частині збільшення видатків на місто за рахунок вибитих нардепом Матківським коштів Кабміну? Мова йде про 1 мільйон для реконструкції даху в СЗШ №3 та про 190 тисяч гривень на придбання системи «Рада» для голосування в ТМР. Або як не підтримати видачу дублікату свідоцтва про право власності взамін загубленого чи зняття з квартирного обліку?

Одна година часу – саме стільки було потрібно, щоб ухвалити 21 рішення виконкому. І це при тому, що окремі питання викликали невеликі дискусії, а по деяких міський голова давав пояснення, хоча для цього не було ані найменшої потреби. Майже всі рішення пройшли одноголосно.

Виконком на своєму засіданні 28 грудня прийняв рішення про зменшення обсягу субвенції на програми соціального захисту в 2018 році на 30 тисяч гривень, затвердив (вірніше, погодив) тарифи на теплову енергію для котельні «Перлини Прикарпаття» (опалюється від ТОВ «Рава-Руська теплостанція», ціна 1 Гкал без ПДВ 1635,40 грн.) та для котельні ПрАТ «Трускавецькурорт» (ціна 1 Гкал понад 3 тис. грн. з ПДВ), визначив прибирання внутрішньоквартальних проїздів та прилеглих до багатоквартирних будинків територій. Було затверджено чотири акти про визначення розмірів збитків, нанесених міській раді (збиточниками виявилися ТзОВ «Логістик Сервіс», яке володіє будівлею вище універмагу навпроти «Весни», та підприємці Сазонов і Огнівенко). Також було присвоєно адреси кільком об’єктам нерухомості.

Перепалка виникла при розгляді питання введення двох ставок сторожів для дитячої школи мистецтв, які мали б обслуговувати котельню. В дискусії взяли участь член виконкому Віра Савка, начальник відділу культури ТМР Тетяна Татомир, директор ТДШМ ім. Р. Савицького Ігор Нич, міський голова Андрій Кульчинський, його заступник Олександр Ткаченко, керуюча справами ТМР Олена Петранич. Зрештою, питання проголосували позитивно.

Незважаючи на те, що п’ятниця стала передостаннім робочим днем тижня, місяця та року, незважаючи на те, що попереду в працівників міськвиконкому корпоратив з мером в ролі святого Миколая, покровителя Трускавця, влада змушена буде напружено попрацювати і в суботу. Так, на 29 грудня заплановане проведення позачергової сесії з питання будівництва «Квітки Полонини», де пройшла пробна акція протесту, а двоє осіб (Сергій Кнюх та Леся Дідик) звернулися на гарячу лінію ЛОДА зі скаргами на порушення. Сесія запланована на 14.00, але навряд чи збереться кворум. Тому що Jingle bells, jingle bells, дзвоники дзвенять…

Володимир Ключак

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