«Пакунок малюка»: що безкоштовно отримають батьки новонароджених малюків від держави

З 1 вересня 2018 року батьки новонароджених отримають додаткову допомогу від держави – «пакунок малюка». Кожна мама отримає в пологовому будинку для своєї дитини пакунок з найнеобхіднішими для малюка речами, а також інформаційні матеріали, що допоможуть батькам у питаннях найкращого догляду за дитиною. Український Уряд переконаний, що дитина з перших днів життя має отримати усе необхідне, не зважаючи на рівень матеріального забезпечення батьків.

На доручення Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана та на виконання постанови Кабінету Міністрів від 20 червня 2018 р. № 512 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”», Міністерство соціальної політики України прийняло наказ №1025 від 17.07.2018 «Деякі питання надання одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” при народженні дитини». Цим наказом визначено перелік дитячих товарів загальною вартістю до п’яти тисяч гривень для комплектування одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка» при народженні дитини. Пакунок малюка є безповоротною адресною соціальною допомогою та видаватиметься по одному на кожну дитину, а отримати його зможуть мати, батько, родичі або патронатний вихователь новонародженої дитини.

Вже з першого вересня цього року українські сім’ї при народженні дитини отримають набір із двадцяти п’яти необхідних речей для новонароджених діток:

- Підгузки одноразові для новонароджених, від 2 до 5 кг, та не менше 94 штук в упаковці.

- Серветки вологі одноразові для дітей від 0 років, гіпоалергенні, PH-нейтральні, без запаху, та не менше 56 штук в упаковці.

- Пелюшка ситцева, розмір 80 x 95 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %)

- Пелюшка фланелева, розмір 90 x 110 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %)

- Пелюшка муслінова, розмір 70 x 70 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %)

- Пелюшка багаторазова вологостійка, розмір 60 х 80 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %)

- Шапочка, стовідсоткова бавовна, розмір 0 – 3 місяці

- Шапочка, стовідсоткова бавовна, розмір 3 – 6 місяців

- Боді з коротким рукавом: розмір 50 – 56 см, розмір 56 – 58 см

- Боді з довгим рукавом, трикотаж, стовідсоткова бавовна: розмір 50 – 56 см, розмір 56 – 58 см

- Штани-повзунки із закритими носочками, стовідсоткова бавовна: розмір 50 – 56 см, розмір 56 – 58 см

- Чоловічки з довгим рукавом та штанцями: розмір 50 – 56 см, розмір 56 – 58 см

- Шкарпетки, частка бавовни у виробі не менше 90 відсотків, розмір 0 – 3 місяці

- Термометр для води

- Термометр для тіла електронний, з гумовим наконечником

- Ножиці манікюрні дитячі з тупими наконечниками (безпечні), виготовлені з нержавіючої медичної сталі

- Прокладки для лактації, не менше 60 штук в упаковці

- Ковдра тепла/демісезонна, наповнювач – стовідсоткова бавовна, зовнішня тканина – також стовідсоткова бавовна, розмір 90 x 120 см (допускається зміна розмірів +/- 10 %)

- Плед-ковдра, 100% трикотаж, бавовна, розмір 60 x 80 см (допускається зміна розмірів +/- 10%)

- Матрац, склад за міжнародними нормами, розмір 42×70. Розмір матрацу (периметр) має збігатися з розміром (периметром) дна коробки-колиски

- Рушник махровий для купання з кутком, розмір 100×100 см (допускається зміна розмірів +/- 10%), вироблений з натурального матеріалу

- Іграшка-брязкальце розвиваюча, виготовлена із пластику зі сертифікатом, що дозволяє використання дитячих іграшок, без дрібних деталей

- Крем із вмістом ланоліну 100%

- Рідке мило-шампунь дитяче з дозатором, універсальне, від 0 років, без парабенів, гіпоалергенне, без запаху, 500 мл

Весь комплект має бути упакований в коробку-колиску з міцного картону, розмір 43×70×27 см. Зазначена коробка виготовляється з міцного гофрокартону з кашировкою та повнокольоровим друком на дно та кришку коробки. А для зміцнення конструкції в дно та бокові стінки мають бути додані окремі вставки.

Пакунок надаватиметься кожній родині при виписці з пологового будинку, він підтримає матеріально та інформаційно, та стане серйозною допомогою першочергово тим родинам, які через складне матеріальне становище позбавлені можливості придбати новонародженій дитині якісні предмети догляду та одягу.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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