№94459 ПАМ`ЯТКА ДЛЯ БАТЬКІВ, ЯКІ СПЛАЧУЮТЬ АЛІМЕНТИ

By  | 06.06.2019 | Filed under: Акценти
Акценти/

Зі слів Миколи Станіщука, у період літніх відпусток, важливо також знати порядок виїзду з дитиною за кордон, якщо сплачуєш аліменти вчасно.
ОТЖЕ:
ЯКЩО АЛІМЕНТИ СПЛАЧУЮТЬСЯ ВЧАСНО:
• виїхати з дитиною за кордон можна на строк, передбачений нотаріально посвідченою згодою або рішенням суду.
ДЛЯ ЦЬОГО ПОТРІБНО:
1. Написати рекомендованого листа другому з батьків з проханням надати згоду на виїзд з дитиною за кордон;
2. Якщо згоду не надали протягом 10-ти днів після вручення рекомендованого листа -подати до суду заяву щодо надання дозволу на виїзд з дитиною за кордон без згоди другого з батьків;
3. На кордоні пред`явити нотаріально посвідчену згоду другого з батьків на виїзд або копію рішення суду про дозвіл на виїзд дитини.

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