№83735 ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ

Відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” від 03.10.2017 №2148-VІІІ з 01.01.2018 року змінено умови визначення права на пенсію за віком.

Так, з 01 січня 2018 року змінено умови визначення права на пенсію за віком.

З 01.01.2018 право на пенсію за віком мають особи після досягнення віку 60 років та за умови наявності відповідного страхового стажу (пенсійний вік жінок змінюється поступово до 60 років у 2021 році). У 2018 році необхідний страховий стаж збільшується на 12 місяців та у 2028році становитиме не менше 35 років.

Якщо особа, яка досягла віку 60 років, не має необхідного страхового стажу (від 25 до 35 років), вона матиме право на призначення такої пенсії після досягнення віку 63 роки за наявності страхового стажу:

у 2018 році  від 15 до 25 років;

у 2019 році  від 16 до 26 років;

у 2020 році  від 17 до 27 років;

у 2021 році  від 18 до 28 років;

у 2022 році  від 19 до 29 років;

у 2023 році  від 20 до 30 років;

у 2024 році  від 21 до 31 року;

у 2025 році  від 22 до 32 років;

у 2026 році  від 23 до 33 років;

у 2027 році  від 24 до 34 років;

з 2028 року  від 25 до 35 років.

У всіх випадках після 01.01.2019, за наявності страхового стажу не менше 15 років, особа матиме право на пенсію у віці 65 років.

Страховий стаж, необхідний для призначення пенсії у певному віці, визначається на дату досягнення особою віку 60, 63 або 65 років.

У період з 01.01.2018 по 31.12.2020 особам, які досягли пенсійного віку 60 років та не набули необхідний страховий стаж, за наявності у них не менше 15 років страхового стажу встановлюється державна соціальна допомога непрацездатній особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

Зазначена тимчасова державна соціальна допомога призначається органами соціального захисту населення з урахуванням майнового стану особи до дати, коли вона набула право на призначення пенсії.

Така допомога виплачується за рахунок коштів державного бюджету.

Починаючи з 1 січня 2028 року, у разі наявності 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначається незалежно від віку.

Пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку. У разі звернення пізніше – пенсія призначається з дня звернення.

Особа, яка має одночасно право на різні види пенсії, за різними законами, а також на щомісячне довічне грошове утримання, що виплачується замість пенсії, призначається одна пенсія або щомісячне довічне грошове утримання за її вибором.

Для обчислення пенсії розраховується коефіцієнт страхового стажу, який напряму залежить від кількості відпрацьованих особою місяців.

Страховий стаж розраховується по формулі за статтею 25 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»:

Кс= См * Вс / 100% * 12

де:

Кс – коефіцієнт страхового стажу,

См – сума місяців страхового стажу,

Вс – визначена величина оцінки одного року страхового стажу (у

відсотках).

Починаючи з 1 січня 2018 року величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює – 1,0%.

Коефіцієнт страхового стажу, що застосовується для обчислення розміру пенсії, визначається із заокругленням до п’яти знаків після коми.

Наявність страхового стажу, який дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення особою відповідного віку і не залежить від наявності страхового стажу на дату звернення за призначенням пенсії.

До страхового стажу для визначення права на призначення пенсії згідно із статтею 26 Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», включаються періоди:

1) ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування, а також із застосуванням фіксованого податку:

з 1 січня 1998 року по 30 червня 2000 року включно, що підтверджуються довідкою про реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності;

з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2017 року включно, за умови сплати страхових внесків (єдиного внеску) незалежно від сплаченого розміру (крім випадків звільнення від сплати єдиного внеску);

2) проходження військової служби по 31 грудня 2017 року включно;

3) перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами з 1 січня 2004 року по 30 червня 2013 року включно;

4) перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку з 1 січня 2004 року до часу запровадження сплати страхових внесків (єдиного внеску) за жінок, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Якщо особі недостатньо стажу для призначення пенсії, відповідно до частини п’ятої статті 10 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” укладається договір про добровільну участь, яким передбачена одноразова сплата особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року). Сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2 ( на сьогодні – 1638,12 грн. (819,06*2).

При визначенні мінімального розміру пенсії за віком та збільшенні мінімальної пенсії за віком, до страхового стажу не враховується період, за який проведено одноразову сплату єдиного внеску (враховується для визначення права на призначення пенсії).

Жінкам, яким призначено дострокову пенсію за віком у віці 55 років, зменшення розміру пенсії за віком застосовується до досягнення віку, передбаченого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Після завершення цього періоду розмір пенсії переглядається без застосування зниження пенсії з дня, наступного за днем виповнення пенсійного віку і не може бути меншим, ніж розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Начальник Трускавецького відділу

обслуговування громадян (сервісний центр)

Руслана Каніна

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