Покращення бізнес-клімату допоможе залучити нові інвестиції у будівельну галузь

6 червня у Трускавці за участі Голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютки та Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України Олексія Кудрявцева відбулась нарада щодо перспектив розвитку містобудівної галузі на Львівщині та взаємодії між представниками будівельного бізнесу і місцевої влади.

В обговоренні взяли участь голови міст обласного значення та представники будівельних компаній, що працюють у Львівській області.

Голова Держархбудінспекції Олексій Кудрявцев відзначив, що сьогодні розвиток будівельної галузі визначають три складові, зокрема, новий закон № 1817-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності», який набуває чинності вже з 10 червня, децентралізація системи держархбудконтролю та дерегуляція бізнесу.

Також Голова Держархбудінспекції підкреслив важливість відкритого діалогу між забудовниками та органами влади на місцях для реалізації масштабних інфраструктурних проектів та встановлення сприятливого бізнес-клімату. «Безпосереднє завдання місцевої влади – створити на своїх територіях всі умови, необхідні для ведення цивілізованого та прозорого будівельного бізнесу», – сказав він.

Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка відзначив, що результат децентралізації держархбудконтролю залежить від того, як місцева влада, яка отримала відповідні повноваження, зуміє використати їх на користь громади.

«Сьогодні ми маємо можливість спостерігати на практиці передачу повноважень від центральних органів влади до місцевих – це є реалізація політики, яку проголосив Президент України та уряд, – зазначив Олег Синютка. – Громада повинна сьогодні, з одного боку, допомагати владі на місцях, а з іншого – вимагати від неї конкретних рішень.

Голова Держархбудінспекції Олексій Кудрявцев підкреслив, що зустрічі в подібному розширеному форматі вже довели свою ефективність. Раніше регіональні наради щодо актуальних та проблемних питань у будівництві відбулися у Тернопільській та Хмельницькій областях.

«Пряме спілкування – це найбільш дієвий спосіб виявити можливі недоліки у сфері держархбудконтролю на місцях та разом виробити механізми для їх усунення, – сказав Олексій Кудрявцев. – Адже розвиток якісної, сучасної та безпечної інфраструктури – обопільна відповідальність бізнесу і держави».

Прес-служба ДАБІ України

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