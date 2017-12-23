Поліцейські повідомили про підозру зловмисникам, причетним до вбивства двох людей у Бориславі

Правоохоронці Львівщини спільно з працівниками Департаменту карного розшуку Національної поліції України викрили двох зловмисників, причетних до розбійного нападу на магазин комп’ютерної техніки у Бориславі, під час якого були вбиті двоє продавців.

Зловмисникам, раніше не судимим мешканцям Трускавця віком 16 та 19 років, правоохоронці повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених п.п.1, 6, 12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) та ч.4 ст.187 (розбій) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 7 грудня, близько 23.10 у Бориславське відділення поліції надійшло повідомлення від керуючого одним з місцевих магазинів комп’ютерної техніки про те, що, незважаючи на пізній час, приміщення магазину не здано під охорону, а працівники не відповідають на телефонні дзвінки.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. У магазині правоохоронці виявили тіла двох продавців, 20-річної мешканки Борислава та 27-річного мешканця Дрогобича, без ознак життя, з колото-різаними ранами. Також було встановлено, що нападники заволоділи грошима з каси магазину та товаром з вітрини.

Наразі проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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