Поліцейські розшукують мотоцикліста, який у Трускавці скоїв наїзд на пенсіонерку та втік з місця пригоди

В Трускавецьке відділення поліції 21 липня надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася близько 18.00 на вулиці Сагайдачного.

Як попередньо встановили поліцейські, водій мотоцикла вчинив наїзд на 83-річну жительку одного із сіл Дрогобицького району та втік з місця ДТП. Травмована жінка була доставлену у лікарню. Медики діагностували у неї черепно-мозкову травму, забійну рану голови, струс головного мозку, забої грудної клітки та ноги.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Максимальне покарання, передбачене статтею, – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, особу мотоцикліста та місце знаходження транспортного засобу, яким він керував.

Всіх, хто став свідком цієї події або володіє інформацією про зловмисника, просимо зателефонувати на оперативну лінію «102» або звернутися у найближчий підрозділ поліції.

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