Поліцейські розслідують обставини вбивства чоловіка у Східниці

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У вівторок, 21 квітня, о 18.45 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про вбивство, що сталось на вулиці Шевченка у селищі Східниця. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група Бориславського відділення поліції, а також співробітники карного розшуку та інших служб поліції Львівщини. На місці події правоохоронці виявили тіло 33-річного місцевого мешканця з вогнепальними пораненнями голови.

Під час проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що до скоєння вбивства причетний 51-річний житель Східниці. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого старший вистрелив у молодшого з мисливської рушниці, влучивши йому у голову. Внаслідок отриманих поранень чоловік помер на місці події.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Поліцейські також вилучили та скерують на експертне дослідження знаряддя вбивства – мисливську рушницю. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини скоєння злочину.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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