43-річний східничанин обікрав скриньку для  пожертв у капличці

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30 серпня до поліції надійшло повідомлення про те, що в капличці по вулиці Степана Бандери в селищі Східниця невідомий пошкодив скриньку для благодійних пожертв та викрав звідти близько тисячі гривень.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та співробітники інших служб територіального відділення поліції. Правоохоронці встановили причетного до скоєння злочину – раніше судимого 43-річного мешканця Східниці.

За фактом слідчі Бориславського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. санкція статі передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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