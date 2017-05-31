Поліція викрила на хабарі керівника відділу виправної колонії

Оперативники Управління захисту економіки в Львівській області Нацполіції задокументували схему одержання неправомірної вигоди начальником відділу однієї із виправних колоній Управління Державної пенітенціарної служби у Львівській області. Про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України.

Старший лейтенант пенітенціарної служби, зловживаючи службовим становищем, організував систему одержання «додаткового заробітку» за сприяння у достроковому звільненні ув’язнених.

У вівторок, 30 травня, працівники поліції затримали посадовця під час одержання чергової суми хабара в розмірі 600 доларів США.

Військовою прокуратурою Львівського гарнізону відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

На даний час вирішується питання про затримання офіцера у порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Встановлюються інші посадові особи, які могли бути причетні до корупційної схеми.

Трускавецький вісник

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