Архітектора комунального підприємства Дрогобицької міськради затримали на «хабарі»

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За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру архітектору одного з комунальних підприємств Дрогобицької міськради за отримання неправомірної вигоди (ч.3 ст.369-2 КК України).

Встановлено, що архітектор вимагав від фізичної особи «хабар» у сумі 3 тис доларів США за вплив на державного реєстратора. Той, у свою чергу, мав внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про право власності на нежитлове приміщення (магазин) у Стебнику на підставі технічного паспорту на об’єкт нерухомості.

Службову особу затримано у порядку ст.208 КПК України при отриманні останньої частини «хабара» у розмірі 900 доларів США, предмет неправомірної вигоди вилучено.

Наразі фігуранта відсторонено від посади і він перебуває під домашнім арештом. Досудове розслідування триває.

Заходи з викриття здійснювалися прокуратурою спільно зі слідчими слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України та Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Львівської обласної прокуратури

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