/Заява Львівської обласної організації Партії зелених України/

Політика стала сміттям, а сміття політикою! Епічна історія із львівським сміттям привернула увагу до проблеми поводження з відходами в масштабах всієї країни. Вона дедалі гостріше постає перед більшими чи меншими містами та селами України. Зокрема, і перед нашим Дрогобичем та Броницею.

Ми всі стали заручниками дій чи бездіяльності влади протягом багатьох років. Ще у 2008 році виник один із перших конфліктів з громадою с. Брониці щодо вирішення проблем, які виникли при експлуатації сміттєзвалища. І що з цього часу змінилося? Дрогобич задихається у смітті, а громада Брониці блокує сміттєзвалище, яке нерекультивоване і забруднює довкілля, тим самим залишається сам на сам з невирішеною проблемою. Переможців не буде, програють всі, бо у нас на всіх одна Земля і іншої не буде!

Згідно Директиви ЄС 1999/31/EC та 2008/98/EC щодо поводження зі сміттям передбачається чітка послідовність дій з твердими побутовими відходами (далі ТПВ), ставиться стратегічна мета скоротити обсяги відходів, які вивозять на полігони. Відповідно до європейських норм, придатні для повторного використання відходи повинні відправляти на відповідні підприємства. Безпечні – відвозити на полігони ТПВ, а з небезпечними проводитимуть необхідні для утилізації чи видалення операції. При цьому на звичайні сміттєзвалища не мають потрапляти відходи, які розкладаються біологічним шляхом.

Крім цього, з 1 січня 2018 року Україна повинна сортувати всі відходи за видами матеріалів, а також розділяти його на придатне для повторного використання, для захоронення та на небезпечне. Про це йдеться у статті 32 закону України «Про відходи», відповідний пункт до якої додали ще 2012 року. Проте сьогодні зрозуміло, що Україна не готова до впровадження цієї норми. У Верховній раді зареєстровано декілька законопроектів у сфері побутових відходів які, зокрема, пропонують відтермінувати норму про заборону захоронення неутилізованих побутових відходів із 1 січня 2018 року на 1 січня 2025-го. Ось вам і блискавичні «реформи»!

За даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства «Стан сфери поводження з побутовими відходами в Україні за 2016 рік» торік лише близько 6% усього сміття в Україні було утилізовано: спалено чи відправлено на переробку. І питання щодо неналежного поводження з відходами не лише в інвестиціях і проектуванні сміттєпереробних комплексів, а й у культурі мешканців щодо поводження з відходами.

Очевидно, рано чи пізно Україна прийде до цивілізованого поводження з твердими побутовими відходами. І що раніше влада, в тому числі дрогобицька, і громади інших населених пунктів, почнуть привчати громадян до відповідального ставлення до відходів, впроваджуючи відповідні міські (сільські) програми, то швидше проблема переповнених сміттєзвалищ буде вирішена.

«Зелені» Львівщини категорично проти будь-якого силового тиску на громаду села Брониця, не можна допустити подальшого загострення ситуації! Влада Дрогобича головну ставку робить на Ухвалу суду щодо розблокування сміттєзвалища, але згадайте скільки таких Ухвал «штампував» Печерський суд Києва в 2013-2014 роках до учасників Майдану гідності, визначаючи їх злочинцями. Але час все розставляє на свої місця.

Позови КМГ до суду на активістів Брониці, участь сумнівної охоронної фірми в розблокуванні сміттєзвалища не є тими чинниками, які сприяють процесу перемовин. За стіл переговорів повинні сідати помірковані та до кінця чесні люди, які крок за кроком зможуть дійти до спільного рішення. Тут не повинно бути агресії та амбіцій – це лише заведе діалог в глухий кут.

Тому закликаємо всіх до порозуміння. Цю проблему треба вирішувати спільно, кожен на своєму місці. Час невиконаних обіцянок минув! Необхідно поступитися амбіціями і знайти консенсус, який би в тій чи іншій мірі влаштовував всіх, щоб не перетворювати мешканців Дрогобича, Брониці та інших населених пунктів у заручників передвиборчих перегонів чи політичних амбіцій окремих чиновників. Сміттєпереробний завод мав бути ще вчора, сміттєзвалище необхідно рекультивувати чи облаштувати згідно передових технологій та кращих практик. Громада на території якої знаходяться об’єкти поводження з відходами має отримувати значні дивіденди за таке сусідство. Необхідно терміново розробити програму дій з чіткими термінами і перехідним періодом до 2-3 років. Погодити її зі всіма зацікавленими сторонами. Виготовити проектно-кошторисну документацію, виконати оцінку впливу на довкілля, провести громадське обговорення, отримати в установленому порядку звіт та рішення про провадження планової діяльності.

Львівська обласна організація Партії зелених України

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