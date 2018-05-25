Правоохоронці завершили розслідування резонансного вбивства двох продавців у Бориславі

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів прокуратури Львівської області, правоохоронцям вдалось встановити осіб, причетних до скоєння резонансного вбивства двох продавців у магазині «Комп’ютерний всесвіт» у м. Бориславі, 7 грудня минулого року.

Зловмисниками виявилися двоє мешканців м. Трускавця, один з яких – неповнолітній.

В ході проведення за їх участі низки слідчих дій виявлено знаряддя, якими скоєно злочин, а також вилучено викрадені з магазину речі.

На даний час вказані особи обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.187 (розбій), п.п.1,6,12 ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство).

Окрім цього, неповнолітній ще обвинувачується у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю).

Обвинувальний акт скеровано до Бориславського міського суду для розгляду по суті.

Довідково: за вчинене одному із обвинувачених загрожує покарання від 10 років до довічного ув’язнення, а неповнолітньому – до 15 років позбавлення волі.

Зазначимо, що правопорушники дотепер перебувають під вартою.

Прес-служба прокуратури Львівської області

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