Представники Трускавця взяли участь у IV Європейському Конгресі місцевого самоврядування

26-27 квітня в польському місті Краків відбувся щорічний Європейський Конгрес місцевого самоврядування. На запрошення організаторів цього поважного європейського заходу в Конгресі в якості спікерів взяли участь голова правління Міжнародного Центру «Європейська інтеграція України» Іван Цегенько і міський голова Трускавця Андрій Кульчинський.

Цього року Конгрес як завжди проводився в ICE Конгрес-центрі – сучасному конференційно-культурному комплексі, який одночасно може вмістити понад 3 тисячі гостей. В Конгресі брали участь понад тисячу учасників і гостей зі всієї Європи.

В рамках дискусії «Роль курорту в розвитку економіки регіону» Іван Цегенько розповів про міжнародну діяльність МЦ «ЄІУ» в рамках туристично-економічного кластеру «Бескиди». А міський голова Андрій Кульчинський вчергове презентував місто-курорт Трускавець.

Особиста участь міського голови Трускавця в цьому заході викликала широкий інтерес, адже зацікавлення українським містом-курортом в Європі зростає щораз більше.

Також в рамках заходу гості з України мали змогу зустрітись з українськими і європейськими політиками і високопосадовцями та обговорити подальшу можливу співпрацю.

Вл. інф.

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