Представники Трускавця взяли участь у IV Європейському Конгресі місцевого самоврядування

By  | 07.05.2018 | Filed under: Публікації

26-27 квітня в польському місті Краків відбувся щорічний Європейський Конгрес місцевого самоврядування. На запрошення організаторів цього поважного європейського заходу в Конгресі в якості спікерів взяли участь голова правління Міжнародного Центру «Європейська інтеграція України» Іван Цегенько і міський голова Трускавця Андрій .

Цього року Конгрес як завжди проводився в ICE Конгрес-центрі – сучасному конференційно-культурному комплексі, який одночасно може вмістити понад 3 тисячі гостей. В Конгресі брали участь понад тисячу учасників і гостей зі всієї Європи.

В рамках дискусії «Роль курорту в розвитку економіки регіону» Іван Цегенько розповів про міжнародну діяльність МЦ «ЄІУ» в рамках туристично-економічного кластеру «Бескиди». А міський голова Андрій Кульчинський вчергове презентував місто-курорт Трускавець.

Особиста участь міського голови Трускавця в цьому заході викликала широкий інтерес, адже зацікавлення українським містом-курортом в Європі зростає щораз більше.

Також в рамках заходу гості з України мали змогу зустрітись з українськими і європейськими політиками і високопосадовцями та обговорити подальшу можливу співпрацю.

Вл. інф.

Також читайте

Tags: , ,

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

Оголошення ТВ

  • Ogłoszenie
    04.05.2018 | 08:27

    Szanowni goście Truskawca! 4 maja 2018 roku z 16:30 do 21:00 w Truskawcu odbędzie się I Etap Mistrzostw Ukrainy z rally. W związku z tym dostęp do miejskiej pijalni wód mineralnych będzie ograniczony! Prosimy rodziców zatroszczyć się o bezpieczeństwo własnych dzieci i nie zostawiać ich bez nadzoru. Przechodzić trasę współzawodnictw można tylko w wyznaczonych dla [...]

  • Запрошуємо на роботу бібліотекаря
    02.05.2018 | 09:26

    URBAN бібліотека м. Трускавця запрошує на роботу молоду людину на посаду бібліотекаря читального залу. Вимоги до претендентів: - вища освіта; - постійне місце проживання в м. Трускавець; - впевнений користувач ПК та Інтернету; - бажання навчатися і розвиватися. Умови роботи найкращі серед бюджетних установ міста. Графік роботи: щодня з 10.00 до 19.00, в суботу з [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви