Представники Трускавця взяли участь у IV Європейському Конгресі місцевого самоврядування

26-27 квітня в польському місті Краків відбувся щорічний Європейський Конгрес місцевого самоврядування. На запрошення організаторів цього поважного європейського заходу в Конгресі в якості спікерів взяли участь голова правління Міжнародного Центру «Європейська інтеграція України» Іван Цегенько і міський голова Трускавця Андрій Кульчинський.
Цього року Конгрес як завжди проводився в ICE Конгрес-центрі – сучасному конференційно-культурному комплексі, який одночасно може вмістити понад 3 тисячі гостей. В Конгресі брали участь понад тисячу учасників і гостей зі всієї Європи.
В рамках дискусії «Роль курорту в розвитку економіки регіону» Іван Цегенько розповів про міжнародну діяльність МЦ «ЄІУ» в рамках туристично-економічного кластеру «Бескиди». А міський голова Андрій Кульчинський вчергове презентував місто-курорт Трускавець.
Особиста участь міського голови Трускавця в цьому заході викликала широкий інтерес, адже зацікавлення українським містом-курортом в Європі зростає щораз більше.
Також в рамках заходу гості з України мали змогу зустрітись з українськими і європейськими політиками і високопосадовцями та обговорити подальшу можливу співпрацю.
Вл. інф.
Останні коментарі