Прем’єр-міністр назвав нові пріоритети реформи децентралізації

Про підсумки попереднього етапу реформи децентралізації і пріоритети політики регіонального розвитку Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розповів під час розширеної урядової наради «Децентралізація та регіональний розвиток».

Середньострокове планування

Середньострокове планування – як на рівні центрального бюджету, так і на місцевому рівні – має стати новим пріоритетом і основою нового етапу реформи децентралізації в Україні. Глава Уряду нагадав, що реформа децентралізації стартувала у квітні 2014 року. І якби Донецьк, Луганськ та Крим мали сьогоднішні можливості децентралізації, то ситуація в країні була б іншою, впевнений Глава Уряду. «Якби сьогодні окуповані Донецьк, Крим та Луганськ мали можливості, вони б розквітали, вони б мали ресурси для того, аби дати нову якість життя громадян, – сказав Володимир Гройсман. – Разом з тим сьогодні не треба хвалитися тим, що ми вже отримали. Сьогодні ми маємо підбити підсумки і накреслити завдання на новий період. І тут питання середньострокового планування має стати пріоритетом – і в бюджетній політиці, і в політиці регіонального розвитку».

Розвиток економіки і примноження доходів громад

Глава Уряду підкреслив, що доходи місцевих бюджетів зросли на понад 100 млрд грн, завдяки децентралізації. Окрім того, держава, в якості підтримки регіонів, направляє на місця за різними програмами понад 30 млрд грн. Оскільки ключовим завданням є розвиток економіки, то потрібно говорити про те, як примножити ці доходи. «З 100 млрд грн треба зробити 200 млрд грн і направити цей ресурс на створення нових робочих місць, підвищення стандартів життя громадян. І тут важливе значення мають і зарплата, і пенсія, в яку прийшли поліклініку і в яку школу чи садок пішли наші діти. Це наше завдання», – сказав Володимир Гройсман.

Нові стандарти і підвищення якості життя

Володимир Гройсман наголосив, що нові стандарти – це оновлення системи освіти, охорони здоров’я, інфраструктури, подолання інфраструктурного та цифрового розриву в Україні. «Настав час визначення конкретних пріоритетів та підвищення якості життя громадян, – додав Глава Уряду. – Дуже легко вийти і сказати, що та чи та реформа погані. Дуже важко взяти на себе відповідальність і проводити зміни».

Нова стратегія розвитку держави

Прем’єр-міністр підкреслив, що сьогодні на часі формування стратегії розвитку держави, і основні напрями роботи Уряд задає. «Ми будемо інвестувати в освіту, медицину, в можливості молоді та дітей, – зазначив Володимир Гройсман. – Можна взяти ресурс, і витратити його на популістичні цілі. Але це не наш шлях. Нам треба продовжувати робити справу, оцінку якій дадуть українські громадяни».

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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