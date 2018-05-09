Претендент на участь в проекті «Нові лідери», Грабовський Святослав

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ПРОГРАМНА МЕТА

Впровадити обов’язок всіх громадян України приймати участь у виборах і тоді явка виборців буде близько 100%.

Тоді процент підкуплених виборців не матимуть такого впливу на загальний результат.

Тоді в парламент, в президенти, в місцеві, обласні, сільські ради матимуть змогу проходити справжні патріоти та професіонали політики, а не служаки мафії та олігархів. І ці реальні представники народу прийматимуть правильні закони та ефективні рішення і позитивні зміни не забаряться…

Вважаю, що однією з основних причин є те, як проходять вибори.

Для прикладу:

1. Середня явка виборців в Україні складає 55%;

2. Частина населення, завжди продається і їх є від 10 до 15%;

3. З тих 40% що залишилися, голоси розділяються між щонайменше 5-10 кандидатур чи партій.

І це означає, що часто ті, хто справді вартують представляти інтереси народу набирають підтримки не більше 6-8%(40/5=8) або (40/10=4%).

Тобто, ті хто купили бодай 10% голосів будуть мати перемогу над тими, хто цього не робить. А якщо явка виборців мала, то ці торгівці взагалі матимуть більшість.

Що з цим робити? Як запобігти цьому?

Виявляється є рішення. І це рішення не є якимось ноу-хау, а справжня практика успішних країн.

Таких як Австралія, Норвегія, Фінляндія інші. І зміст та секрет цього рішення є одночасно простим та дуже ефективним способом зменшення маніпулювання над виборцями та зменшення впливу підкупу на результати виборів

Щоб проголосувати перейдіть за посиланням: https://novilidery.com/lider/grabovskii-svatoslav

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