Претендент на участь в проекті «Нові лідери», Грабовський Святослав

By  | 09.05.2018 | Filed under: Некатегоризовано

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ПРОГРАМНА МЕТА

 

Впровадити обов’язок всіх громадян України приймати участь у виборах і тоді явка виборців буде близько 100%.

Тоді процент підкуплених виборців не матимуть такого впливу на загальний результат.

Тоді в парламент, в президенти, в місцеві, обласні, сільські ради матимуть змогу проходити справжні патріоти та професіонали політики, а не служаки мафії та олігархів. І ці реальні представники народу прийматимуть правильні закони та ефективні рішення і позитивні зміни не забаряться…

Вважаю, що однією з основних причин  є те, як проходять вибори.

Для прикладу:

1. Середня явка виборців в Україні складає 55%;
2. Частина населення, завжди продається і їх є від 10 до 15%;
3. З тих 40% що залишилися, голоси розділяються між щонайменше 5-10 кандидатур чи партій.

І це означає, що часто  ті, хто справді вартують представляти інтереси народу набирають підтримки не більше 6-8%(40/5=8) або (40/10=4%).

Тобто, ті хто купили бодай 10% голосів будуть мати перемогу над тими, хто цього не робить. А якщо явка виборців мала, то ці торгівці взагалі матимуть більшість.

Що з цим робити? Як запобігти цьому?

Виявляється є рішення. І це рішення не є якимось ноу-хау, а справжня практика успішних країн.

Таких як Австралія, Норвегія, Фінляндія інші. І зміст та секрет цього рішення є одночасно простим та дуже ефективним способом зменшення маніпулювання над виборцями та зменшення впливу підкупу на результати виборів

Щоб проголосувати перейдіть за посиланням:  https://novilidery.com/lider/grabovskii-svatoslav

Проект «Нові лідери» (далі – Проект) є громадською ініціативою, що реалізується у мультимедійному форматі (у мережі Інтернет та в ефірі телевізійного каналу ICTV, а також за підтримки інших телеканалів в Україні), який покликаний:

  • стимулювати суспільну увагу до пошуку нових лідерів незалежно від сфери суспільних відносин,
  • стимулювати відновлення довіри громадян до виборчого процесу, розвитку України як правової держави,
  • сприяти підвищенню правової культури та правосвідомості громадян,
  • інформувати та здійснювати просвітницьку діяльність спрямовану на підтримку ідеї вільних та демократичних виборів,
  • підтримати ідеї важливості особистого впливу кожного громадянина на майбутнє України через вибори та активну громадську позицію,
  • підтримати ідеї відповідального ставлення громадян до інституту виборів та вільного волевиявлення,
  • підтримати розвиток громадських активістів та формування інших інститутів громадянського суспільства, розвиток територіальних громад,
  • сприяти розробці та здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні;
  • стимулювати економічний ріст і розвиток України, у тому числі шляхом пошуку громадських діячів, активістів, сприянню їх діяльності, навчанню, реалізації програм та інших соціально-економічних ініціатив.

https://novilidery.com/

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