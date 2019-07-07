«Про Батька, Учителя, Провідника»: в Дрогобичі презентували книгу спогадів про Василя Іванишина

Вчора, 9 липня, у Дрогобицькій центральній бібліотеці ім. В.Чорновола презентували книгу спогадів про Василя Іванишина.

Книга «Мислитель. Воїн. Учитель» вийшла з нагоди 75-річчя від дня народження Василя Іванишина під редакцією сина – Петра Іванишина, професора, літературознавця, політолога та публіциста. Ідея написання книги з’явилась понад 10 років тому, після смерті Василя Петровича, а реалізували тільки тепер, коли з’явилась підтримка меценатів.

Науковець, філософ, націоналістичний ідеолог, громадський діяч, публіцист Василь Іванишин своєю діяльністю відомий далеко за межами Дрогобиччини.

«Постать Василя Іванишина новітня Україна щойно відкриває для себе. Кожен читач, пізнаючи глибинні національні ідеї цього видатного ідеолога сучасного українського націоналізму, неминуче стане причетним до національної справи», – згадує про відомого дрогобичанина Дмитро Ярош. На його думку книга про Василя Іванишина сприятиме утвердженню української національної держави, в ім’я якої жив та творив Василь Іванишин.

Книга складається з чотирьох частин. У першій відомі письменники та громадські діячі розкривають постать Василя Іванишина в різний час та в різних життєвих обставинах. Ми дізнаємось про Василя Петровича, як про центральну постать української національної революції, як письменника, засновника видавництва, хорошого друга та співрозмовника. Друга частина присвячена книгам, які написав Василь Іванишин. Третя та четверта видається найцікавішою, бо складається з віршів та цитат Василя Петровича. Його твори спонукають задуматись про Батьківщину, віру, суспільство, вибір. В них він об’ємно розповідає про національні ідеї та завдання, мову та культуру.

«Василь Іванишин багатогранна та дуже творча людина, мав унікальний талант, наприклад, сказати тезу щодо проблеми і враз створити афоризм з цілісним баченням. Це філософський талант. Ми відчували, що ця книга потрібна, щоб сукупно представити велику спадщину Василя Іванишина», – зазначає Олег Баган, один з авторів книги, публіцист, політолог, літературознавець.

До слова, меценатами видання виступили Дмитро Ярош, – був учнем Василя Іванишина, Юрій Сиротюк та Роман Ілик, державний діяч, який підтримує державотворчі та національні ініціативи.

«Щедра людина, яка повністю долучилась до цього видання – Роман Ілик. Він повністю зрозумів потребу суспільства у цій книзі, яка так довго не могла вийти через відсутність фінансування», – розповідає Олег Баган.

Книгу «Мислитель. Воїн. Учитель». Спогади про Василя Іванишина» можна знайти у місцевих книгарнях Дрогобиччини, а також придбати як подарункове видання в упорядників.

Валерія Ворончук

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