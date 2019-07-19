5 причин голосувати за Романа Ілика

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Вибори до Верховної Ради відбудуться вже цієї неділі. Частина електорату вже остаточно визначилася зі своїми політичними вподобаннями, інші – ще зважують плюси та мінуси всіх партій та кандидатів. А як щодо кандидатів-мажоритарників? Адже саме вони у Верховній Раді нового скликання будуть представляти та відстоювати інтереси своїх виборців. У 121 окрузі (Дрогобич, Борислав, Трускавець, Стебник та Дрогобицький район) до парламенту балотуються понад два десятки кандидатів.

Наводимо 5 причин чому варто у цю неділю підтримати своїм голосом саме Романа Ілика.

1. Досвід. Роман Ілик – єдиний кандидат в окрузі, що має потужний досвід роботи у виконавчій владі – Кабінеті Міністрів України. У 2012 році його обрали народним депутатом від Дрогобиччини. Понад 54 тисячі виборців віддали за нього свої голоси, він має рекордну підтримку. Зараз Роман Ілик йде у Верховну Раду, бо хоче віддячити своєму рідному краю за підтримку.

Дрогобичанин, з 2016 року – Заступник Міністра охорони здоров’я, автор національної програми “Доступні ліки”, яка вже допомогла більше 10 мільйонам українців. Здобув науковий ступінь доктора медичних наук, професор.

2. Українська позиція. Українська позиція Романа Ілика підтверджена його вчинками і діями. Він завжди відстоював і буде відстоювати інтереси своєї держави та своїх земляків, так як це робив під час Помаранчевої революції та революції Гідності. Він – вірний Україні і своєму Дрогобицькому краю. Вважає, що жодних компромісів щодо територіальної цілісності Української держави бути не може. «Україна – це Європа. Майбутнє України у Європейському Союзі», – постійно наголошує Роман Ілик

3. Професіоналізм. Започаткував низку успішних національних проектів. Працював у виконавчій гілці влади та знає, як можна ефективно залучити у регіон інвестиції, адже це – нові робочі місця. Знає як реалізувати успішні проекти, бо це нові можливості для краю та підвищення рівня життя населення.

Окрім цього, отримавши мандат довіри від виборців, Роман Ілик ініціюватиме у парламенті посилення відповідальності за корупційні злочини, бо переконаний, що нечисті на руку посадовці та чиновники повинні сидіти у в’язниці.

4. Розвиток медицини в регіоні. Роман Ілик доклав максимум зусиль для старту трансформації системи охорони здоров’я, де в центрі – пацієнт та медичні послуги. Головним здобутком стала національна програма «Доступні ліки», за якою держава вже відшкодувала людям вартість більше 37 мільйонів рецептів. Кожного року це 1 млрд грн.

За сприяння Романа Ілика у Дрогобичі з’явилося дороговартісне медичне обладнання. Зокрема ангіограф, який призначений для лікування та діагностики серцево-судинних захворювань. Тепер мешканці навколишніх територій і гірської місцевості можуть отримати необхідну медичну допомогу на місці, не їдучи до Львова, що збільшує час і шанси для порятунку. Це, до речі, єдиний кардіоцентр поза межами Львова. Після обрання народним депутатом продовжить забезпечувати лікарні та поліклініки сучасним обладнанням.

5. Розвиток регіону. Роман Ілик йде у Верховну Раду, щоб зробити Дрогобиччину успішним прикладом для всієї України. У нього є чітка програма дій із пріоритетами, яка допоможе реалізувати задумане і підняти регіон на якісно інший рівень. Він залучатиме державні кошти на якісний ремонт доріг. Допоможе привести в регіон інвесторів, вирішить нагальні екологічні проблеми краю, серед яких – карстові провалля навколо Стебника та Трускавця та витоки нафти і загазованість Борислава.

Буде відновлений унікальний промисловий потенціал регіону, а відтак з’являться нові робочі місця, будуть створені вільні економічні зони та індустріальні парки. Закинуті заводи отримають друге дихання, деякі перетворять на туристичні та соціальні об’єкти. З’явиться вільна економічна зона краю, що дасть новий поштовх для розвитку. Регіон матиме сучасний та екологічний сміттєпереробний завод, адже проблема з утилізацією відходів потребує комплексного вирішення.

Втілити у життя програму дій допоможе фахова команда, до якої увійшли професіонали та успішні особистості.

Прес-служба Романа Ілика

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