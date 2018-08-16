Про плату за воду, маркетингову політику та Східницю

/Трускавець не продає «Нафтусю», а надає послуги/

В останні два-три тижні активізувалися розмови про впровадження платного входу в бювет мінеральних вод. Причиною цього стали прес-конференція нового генерального директора ПрАТ «Трускавецькурорт» Андріана Драновського та інформація про продаж акцій ПрАТу новим власникам. Про те, які є загрози від впровадження плати за вхід в бювет та які ризики для Трускавця як курорту, ми спілкуємося з відомим громадським діячем, уродженцем Трускавця Віктором Пицівим.

- Пане Вікторе, чому Ви такий категоричний противник запровадження плати за вхід в бювет? Адже, як відомо, нічого безплатного не буває…

- А хто сказав, що вода безкоштовна? Як мінімум тричі на день від приміщення нижнього бювету цистернами вивозиться вода. Її везуть до міні-бюветів санаторіїв Трускавця. Ви хочете мене переконати в тому, що за неї ніхто не платить?

В санаторії «Кристал» відкрито бювет. Так що, Українська Готельна Група бере воду безкоштовно? Чи ПрАТ відмовляється від оплати?

Відпочивальники платять курортний збір. А відрахування за курортний збір ідуть куди?

За воду завжди платили і платять. Інше питання – оплата за вхід в бювет чи оплата за воду? Якщо це плата за вхід в бювет, то це плата за послуги. Для тих, хто цього ще не зрозумів, повторюю – Трускавець не продає «Нафтусю», він надає послуги.

Стан приміщення бювету, як і стан надкаптажних споруд в парку, стан всієї системи подачі мінеральної води вимагає модернізації.

Тече стеля залу №2 нижнього бювету. З 60 дозаторів води замінено 24. Більша половина не працює. Вони відпрацювали свій ресурс, напівзігнилі. Невже важко побілити приміщення бювету? За що, за які послуги ПрАТ збирається вводити плату? Приведіть в порядок приміщення бювету, модернізуйте інфраструктуру, а тоді можна говорити про якусь оплату. Плата за вхід в совковий бювет та закриття верхнього бювету – це пряма диверсія проти Трускавця.

Як відомо, ПрАТ «Трускавецькурорт» володіє дозволом (ліцензією) на експлуатацію джерел. Я стверджую і володію фактами, що ПрАТ порушує ліцензійні умови, і повинен привести в порядок умови провадження цієї діяльності. Документи не публікуватиму, бо мене звинуватять в тому, що я нібито виступаю проти Трускавця і підриваю авторитет ПрАТу. Але власники цього підприємства вже давно втратили довіру в трускавчан.

- Зміна власників ПрАТ «Трускавецькурорт» – це фікція чи реальна загроза для нашого міста?

- Від перестановки доданків сума зменшується. Заміна одного керівника на другого нічого доброго місту не дала. Теперішній керівник взагалі не готовий до викликів часу. Він не є антикризовим менеджером, який має план виходу підприємства з кризи. Це людина, яка виконує вказівки зверху.

Що стосується купівлі акцій ПрАТу, зміни власників, то нічого доброго місту це не принесе. ПрАТ як не вкладав у місто нічого, так нічого вкладати й не буде. Підтвердженням тому є факти. Чому за 25 років не відремонтовані надкаптажні споруди джерел «Юзя» «Броніслава» «Едвард», які належать ПрАТу? Що заважало власникам це зробити? Скільки вілл, колишніх санаторно-курортних закладів ПрАТу були відремонтовані? В якому стані вони зараз знаходяться? Варто пройти по місту і подивитися. Як приклад – вілла «Старий Косинір», а це ж пам`ятка архітектури!

Якнайдорожче продати і витягнути з міста все, що можна витягнути, нічого не вклавши в модернізацію – така їхня політика. «Після нас хоч потоп!!!»

Я не втручаюся в діяльність керівництва, бо це приватна структура. Мене дивує позиція депутатів Трускавця. З їхньої мовчазної згоди все це відбувається.

- Ви напевно ознайомилися з позицією нового керівника ПрАТу Андріана Драновського. Чи схвалюєте його готовність співпрацювати з владою міста щодо вирішення наболілих питань та розробки стратегії розвитку Трускавця?

- Теперішній керівник ПрАТу є найслабшою ланкою в системі «Трускавецькурорту». Я не знайомий з ним особисто, але судячи з його бездіяльності та популістських виступів, складається враження, що це дуже слизький чоловік. Він, на жаль, не стоїть на стороні міських жителів, та не захищає інтереси міста. Це тимчасово найнятий менеджер, виконавчий директор.

Абсолютно не хочу його образити. Але за весь час його перебування на посаді я не почув конкретно озвучених антикризових дій щодо налагодження співпраці з містом. Найгірше, що за 100 днів свого перебування він не цікавиться, що в нього відбувається на підприємстві. Йому вартувало б зайти на територію першої санітарної зони, хоча б прибрати там територію, привести до ладу огорожу біля бювету, привести в порядок об’єкти, що обслуговує ГГРЕС. Риба, як відомо, гниє з голови.

Дивують мене і виступи декого з депутатів під час сесії. Коли ПрАТу надають ділянку в районі Липок (вул. Бориславська), то дуже вельмишанований керівник однієї з фракцій міськради (прізвище не називаю) на весь голос стверджує, що воду з свердловин на Липках беруть для приготування ванн. Насправді, на тих свердловинах навіть відсутня огорожа. Тому люди такого рівня мали б думати, що вони говорять.

Керівнику ПрАТу пану Драновському вартувало б прочитати гарантійний лист його попередника до керівництва міста, в якому вказані всі недоліки, які фактично є порушенням ліцензійних умов. Лист підписано ще в листопаді 2017 року. Невже за рік ПрАТ так і не знайшов у собі сили визнати свої помилки і ліквідувати всі недоліки? Чи у нових власників з офшорних зон бракує коштів? Якщо вони не можуть утримувати ГГРЕС і джерела, то хай віддадуть їх місту. Все дуже просто.

- Вісім років свого життя Ви віддали роботі в «Трускавецькурорті». Може, не пасує Вам так різко критикувати це підприємство, яке Вас годувало?

- Не варто порівнювати давній «Трускавецькурорт» і теперішній ПрАТ «Трускавецькурорт». Це абсолютно різні речі. Тодішнє керівництво «Трускавецькурорту» в особі Г. Стародуба, Б. Аксентійчука залишило в спадок місту і ПрАТу шеститисячний колектив, який налічував більше 20 підприємств і був фактично головним роботодавцем міста. На такому підприємстві я працював. Але це було 20 років тому.

Для мене тодішній «Трускавецькурорт» – це одна з найкращих сторінок розвитку курорту Трускавець. Новим власникам ПрАТу вдалося все це знищити.

Я не буду нікого ні в чому звинувачувати. Але приватизація стала найбільшою бідою для міста-курорту.

- Завершується літо, і воно для Трускавця було дуже успішним – маса відпочивальників, дуже багато іноземців, словом, рай на землі. Ви й далі будете стверджувати, що місто занепадає?

- Коли ти живеш весь час у Трускавці, знаходишся тут, то тобі здається, що ти в раю. Але є таке прислів`я: «Ти тільки тоді зрозумієш, що таке справжнє щастя, поки ти не загубиш». Бо в тебе немає з чим порівняти.

Я не весь час буваю у Трускавці., хоча Трускавець для мене – найкраще місце на землі. Коли сюди повертаюся, то бачу всі плюси та мінуси міста. Можу порівняти, що відбулося доброго, а що так і залишилось невирішеним.

Я стверджую, що найбільшою бідою Трускавця є неефективне управління містом, небажання депутатського корпусу щось змінювати, а зміни, якщо й відбуваються, то дуже повільно, черепашачим темпом.

Трускавець і надалі живе минулою славою. Не впорядковано громадський простір, в жахливому стані територія парку. Нагірна зона курорту – взагалі депресивна. Закрито верхній бювет. Не модернізовується обладнання бюветів, є проблеми з транспортом у місті, маршрутки ходять як хочуть, дуже дивні напрями, тож вони напівпорожні. Територія автовокзалу взагалі нагадує смітник, добре, що вибиті вікна вокзалу закрили біг-бордами. А це лице міста.

Видно, що депутатський корпус і мерія просто дерибанять бюджет. Мало вкладається в розвиток інфраструктури міста.

Так, у місті повно поляків, появились іноземці з інших країн, але це заслуга менеджерів приватних санаторно-курортних закладів, які також повинні пам’ятати, що сезон на сезон не подібний. А з маркетингом у Трускавці проблеми.

Ненавиджу слово «промоція», бо воно в мене асоціюється з засміченою територією бульвару Торосевича, дурнуватими «туристичними» ярмарками, за прибутки від проведення яких міські очільники можуть здійснювати вояжі (нібито «промоцію»).

Хоча зміни на краще видно. Покращився сервіс, та й трускавчани почали цінувати курортника. Проте це літо не є надто вдалим для Трускавця, на жаль. Якщо брати в загальному, то місто в сезон було заповнене на 90%.

- Маємо можливість спостерігати за бурхливим розвитком Східниці. Як Ви вважаєте, Східниця є конкурентом чи партнером Трускавця? І чому так думаєте?

- Трускавець і Східниця – це два абсолютно різних курорти. Маленька Східниця на 4 тисячі жителів і великий 20-тисячний Трускавець розпочали між собою боротьбу. Аж дивно! Насправді ж боротьба йде не за те, в кого вода краща і де ж та справжня «Нафтуся». Те, що має Східниця, не має Трускавець. В Східниці є гори, тому це курорт кліматичний. Наявні залізисті води, содові води, яких немає в Трускавці. Є невеликі запаси води типу «Нафтуся», які не досліджені. Тому Східниця не може бути конкурентом Трускавцю.

Хоча Східниця склала конкуренцію Трускавцю в боротьбі за клієнта, відпочивальника. І треба відзначити, що цього року Трускавець цю боротьбу програє.

Східниця дуже швидко модернізується. Наявність на території електромобілів, станцій по зарядці електромобілів – коли це буде в Трускавці?

У Східниці добре облаштовані зупинки громадського транспорту, чого не скажеш про Трускавець. Є інформаційні вказівники, де чітко вказано напрям маршрутів, теренкурів, веломандрівок та піших прогулянок. Трускавець та Східниця мають спільну територію спільний ринок праці та спільні проблеми. Все це називається рекреаційно-туристичний кластер. Тому Східниця все ж таки партнер Трускавця. Маленький партнер, з яким необхідно рахуватися.

Маючи набагато сильнішу інфраструктуру, набагато більші можливості, маючи 190-літню історію, маючи унікальну живу воду, Трускавець, на жаль, програє не тільки Східниці, а й багатьом курортам в маркетинговій політиці. І мене дивують виступи депутатів, міського голови, їхнє биття в груди, що у Трускавці найкраща вода. Справа не в воді, не в її якості! Ми не продаємо воду, ми надаємо послуги! Все це свідчить про відсутність маркетингу в місті. Не плутати з промоцією! Бо промоція – це запах шашлика посеред міста та «чудо»-ярмарки і нічийні МАФи. Маркетинг насправді – це зовсім інше.

І як наслідок, Трускавцю бракує добре навчених кадрів. Меру давно пора замінити керівників підрозділів, провести ротації в штатному розкладі, якщо він хоче і надалі залишатися мером. Є просте правило керівника: «Позбався баласту! Ти нікому нічого не винен!». Ті, що помогли тобі виграти вибори, своє вже отримали. Набери нову команду й рухайся вперед.

- Верхній бювет, промоція міста, стан парку, комерційні об’єкти в першій санітарній зоні, контроль за станом гідромінеральної бази – це надзвичайно важливі та актуальні теми. Як би Ви на місці очільників міста пробували їх вирішувати?

- ГГРЕС як міська структура! Чому досі не функціонує це комунальне підприємство, хоча рішення було прийнято? Що, бракує політичної волі? Чи з появою цього підприємства хтось втратить можливість дерибанити бюджет? Чотири штатні одиниці ГГРЕСу – я б це підприємство означив як моніторингову групу, де обов’язково має бути головний санітарний лікар міста (бо місто – курорт!). Воно обійдеться місту в 50 тис гривень в місяць. Невже цих коштів немає в бюджеті Трускавця?

Андрій Кульчинський сказав вголос, що він прагне, аби Трускавець став курортом державного значення. Всім власникам ліцензій (не тільки ПрАТу), які зайняті розробкою мінеральних вод та розсолів на території Трускавця в двомісячний термін привести у відповідність до ліцензійних умов ведення своєї діяльності! В разі відмови це робити потрібно відмовляти таким власникам у наданні чи оренді земельних ділянок.

Приміщення верхнього бювету має бути викуплене чи забране за рахунок боргів і передане на баланс міста. Верхній бювет можна відкрити протягом місяця. Це б оживило верхню зону курорту. Місто повинно працювати на повну потужність. Поки що курорт напівпаралізований.

Маркетинговою політикою в місті повинен займатися один чоловік, а не управління. Бо діяльність управління нагадує колективну безвідповідальність. Взагалі комунальні підприємства «Трускавецький курортно-інформаційний центр» та «Редакція міського радіомовлення» повинні були давно реорганізовані в інформаційний центр.

Що стосується парку, то він може бути відреставрований за кошти приватних підприємців, які можуть мати там дозвіл на ведення діяльності щодо надання курортних послуг.

Але я не збираюся вчити міського голову. Його обрала громада. І я колись також голосував, правда, не за нього. Тому маємо те, що маємо.

Насамкінець про найважливіше. Введення плати за вхід в бювет – це диверсія проти курорту та підрив підвалин державності.

Спілкувався Володимир Ключак

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