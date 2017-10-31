Питання землі залишається відкритим: громади вимагають від Парламенту надати можливість їм розвиватися

Об’єднані громади «засипали» зверненнями Верховну Раду України з проханням якнайшвидше розглянути проект закону, який розширює їх повноваження у сфері земельних відносин. Про це повідомив експерт Центрального офісу реформ Іван Лукеря. За його словами, на сьогодні громади з усіх областей України направили такі звернення на ім’я Голови Верховної Ради України та народним депутатам.

«Мені відомо про більше двох сотень таких звернень тільки за останні два тижні. Це ще раз доводить, що вирішення земельних питань для об’єднаних громад є вкрай важливим. Вони не вимагають чогось неможливого або того, що не вкладається в законні рамки. Якщо реформа місцевого самоврядування спрямована на створення спроможних, самодостатніх громад, то досягнути цього без наявності в громад такого важливого ресурсу як земля буде складно. Концепція реформи визначає одним із її завдань надання громадам права розпоряджатися земельними ресурсами в межах своєї території. І це треба виконати», – сказав Іван Лукеря.

«На жаль, сьогодні в Україні громади здійснюють свої повноваження тільки у межах населених пунктів та не можуть вирішувати питання у сфері земельних відносин за їх межами. Такий стан справ обмежує можливості органів місцевого самоврядування здійснювати управління, спричинює неефективне використання земельних ресурсів за межами населених пунктів, ускладнює розвиток громад та зменшує їх матеріальну основу», – йдеться у зверненні до Парламенту голови Новоборівської об’єднаної громади Житомирської області Григорія Рудюка.

Нагадаємо, 18 вересня 2017 року Уряд направив на розгляд Верховної Ради України проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління земельними ресурсами в межах території об’єднаних територіальних громад» ( № 7118).

Документ, у разі його прийняття, розширить повноваження органів місцевого самоврядування у галузі земельних відносин, надасть сільським, селищним та міським радам об’єднаних територіальних громад повноваження з управління землями в межах території відповідних територіальних громад.

За даними групи фінансового моніторингу Центрального офісу реформ при Мінрегіоні, плата за землю займає майже 15% у структурі надходжень до загального фонду місцевих бюджетів, а в надходженнях місцевих податків і зборів – понад 50%. Експерти зазначають, що прийняття законопроекту № 7118 надасть змогу об’єднаним територіальним громадам значно розширити базу оподаткування за рахунок плати за земельні ділянки та потенційно збільшити надходження до бюджету. Також положення даного законопроекту позитивно вплинуть на продовження процесу об’єднання територіальних громад і реалізацію одного з базових принципів місцевого самоврядування – принципу повсюдності місцевого самоврядування.

Прес-центр урядової ініціативи «Децентралізація»

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