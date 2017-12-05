«Рада Старійшин» Трускавця обговорила Стратегію розвитку міста і подискутувала на тему формату ОТГ

У понеділок, 4 грудня, в конференц-залі готельно-курортного комплексу «Карпати» відбулося чергове (згідно плану) засідання Президії МГО «Рада Старійшин». Участь в ньому взяло більшість членів Президії та запрошені особи. На порядку денному було три питання, які старійшини обговорили та по яких були прийняті відповідні рішення.

Першим питанням, заслуханим та обговореним, стало питання Стратегії розвитку міста-курорту Трускавця. Головним доповідачем виступив заступник голови МГО «Рада Старійшин», колишній головний архітектор Трускавця, а зараз член виконкому Олександр Грищенко. Олександр Павлович на початку висловив подив, що управління розвитку міста, яке працює вже два роки, спромоглося тільки на написання двох інвестиційних проектів, а фактично тільки їхніх описових частин. Що роблять цих шестеро людей, які їх завдання? – це питання риторично зависло в повітрі. Пропозиції від громадськості просто ігноруються, виглядає на те, що вони нікому не цікаві, – зазначив Олександр Грищенко.

Впродовж півтори години часу проходив розгляд цього питання. Доповідь Олександра Грищенка в цілому була зустріта схвально, а невеликі доповнення до неї вніс лише голова громадської організації Лев Грицак. Результатом розгляду першого питання порядку денного стало ухвалене звернення до міського голови Трускавця Андрія Кульчинського, в якому «Рада Старійшин» рекомендує мерові розроблену старійшинами Стратегію розвитку міста взяти за основу з визначеними напрямками розвитку міста-курорту при розробці Трускавецькою міською радою Комплексної програми «Стратегії розвитку міста-курорту Трускавець».

«Просимо Вас звернути увагу на необхідність розробки розділів Програми:

- розвитку мінерально-сировинної бази курорту;

- розвитку санаторно-курортної галузі і туризму;

- розвиток рекреаційно-паркової зони курорту;

- розвитку зони активного відпочинку,

що дасть можливість сталого, послідовного, галузевого підняття рівня курорту – до рівня світових стандартів», – йдеться у зверненні МГО «Рада Старійшин».

Другим питанням порядку денного стало обговорення формату майбутньої ОТГ з центром у Трускавці. Старійшини Трускавця, які завжди тримають руку на пульсі подій, просто не могли залишитися осторонь цієї надзвичайно важливої теми. Позиція Олександра Грищенка, що Трускавець не повинен об’єднуватися з такими селами як Орів, Зимівки, Бистрий, Доброгостів та Уличне, супроводжувалася аргументами, головним з яких був той, що «в кінцевому результаті ми втратимо курорт». Щоправда, не всі старійшини міста одностайно поділяють цю думку, проте Президія повністю погодилася із пропозиціями Олександра Грищенка та Лева Грицака, що тему майбутнього формату Трускавецької ОТГ потрібно винести на широке громадське обговорення.

Третім питанням порядку денного стало питання, котре «Рада Старійшин» піднімала ще від початку своєї діяльності, тобто з 2010 року. Мова йде про зрізання ялинок біля Палацу культури імені Тараса Шевченка, які затіняють величне і прекрасне панно, виготовлене за мотивами творів Великого Каменяра. Світлої пам`яті Володимир Кушнір, один зі співзасновників МГО «Рада Старійшин», неодноразово піднімав це питання, у тому числі і на зборах громадської організації, і перед міською владою (попередньою), і перед керівництвом ПрАТ «Трускавецькурорт». Хочеться вірити, що в цьому суто технічному питанні ніхто не шукатиме політичних чи якихось інших підтекстів і зрештою величне панно постане перед трускавчанами та гостями міста у всій своїй красі. В тексті звернення МГО «Рада Старійшин» до міського голови читаємо:

«Президія міської громадської організації «Рада Старійшин» м. Трускавця просить Вас виконати роботи по зрізці ялинок перед фасадом Палацу культури ім. Т.Г. Шевченка, – для відкриття панорами унікального мозаїчного панно, на якому відображено історичні події боротьби української нації за краще життя, за волю, за незалежність, – виконаного за мотивами поезій Великого Каменяра.

Дане питання було обговорено на засіданні Президії МГО «Рада Старійшин» 4 грудня 2017 р. і одноголосно підтримане всіма присутніми учасниками зборів Президії».

В цілому засідання Президії МГО «Рада Старійшин» тривало дві з половиною години, участь в ньому взяли Лев Грицак, Олександр Грищенко, Світлана Вовків, Олена Пилат, Марія Дуб, В`ячеслав Умнов, Василь Петранівський, Антон Левицький, Олександр Кропивницький, Володимир Саратовський, Мирослав Савчин, Ганна Бєляєва. У якості запрошеного гостя були присутні на засіданні громадський діяч Віктор Пиців та представники місцевих ЗМІ.

Володимир Ключак

До теми. Стратегія розвитку міста-курорту (субрегіону), розроблена МГО «Рада Старійшин» і схвалена Президією МГО на засіданні 04.12.2017 р.

1. Основа стратегії.

1.1 Законодавча база і правове поле курорту:

- Закон України Про курорти;

- Кодекс України Про надра;

- Закон України Про охорону навколишнього природного середовища;

- Земельний кодекс України;

- Закон України Про питну воду;

- Закон України Про охорону культурної спадщини;

- Закон України Про регулювання містобудівної діяльності;

- затверджена містобудівна документація Коригування генерального плану міста-курорту Трускавець;

- стратегія розвитку туризму та курортів на період до 2026 року, схвалена розпорядженням КМУ N:168-р від 16.03.2017 року.

1.2 Визначення статусу курорту (і його гідромінеральної бази) місцевого чи державного значення.

1.3 Визначення основних чинників розвитку – родовища мінеральних вод, бальнеологія, санаторно-курортна галузь курорту.

1.4. Географічне розташування та визначення природно-рекреаційного потенціалу.

1.5 Проведення аналізу територіальних ресурсів з врахуванням напрямків генерального плану розвитку міста-курорту;

1.6 Проведення комплексного аналізу історичної спадщини курорту;

1.7 Проведення аналізу інженерно-транспортної інфраструктури курорту (субрегіону);

1.8 Проведення аналізу освітньої, культурної, соціальної галузей курорту(субрегіону);

1.9 Проведення аналізу бюджетно-фінансових можливостей курорту(субрегіону);

1.10 Визначення обмежуючих факторів розвитку курорту – межі курорту, рекреаційні лісопаркові зони, водоймища, родовища мінеральних вод,санітарно-захисні зони родовища калійних солей і Бориславського нафтового родовища та зони санітарної охорони курорту.

2. Стратегічні цілі та пріоритети міста-курорту.

Згідно ст. 14 Закону України Про курорти, розвиток курорту здійснюється з довгостроковими комплексними і цільовими державними та місцевими програмами.

2.1 Розробка міської програми розвитку мінерально-сировинної бази курорту;

2.2 Розробка програми – Екологічно-чисте місто-курорт;

2.3 Розробка програми розвитку рекреаційно-паркової зони курорту;

2.4 Розробка програми активного відпочинку і спорту;

2.5 Розробка програми Туристичний Трускавець;

2.6 Розробка програми модернізації транспортної інфраструктури;

2.7 Розробка програми модернізації житлово-комунального господарства курорту (в т.ч. водопостачання, водовідведення, очистки стоків і утилізація відходів);

2.8 Розробка програми енергозбереження;

2.9 Розробка програми освітлення міста Вечірній Трускавець;

2.10 Розробка програми Безпечне місто;

2.11 Розробка програми Унікальна історико-архітектурна спадщина курорту;

2.12 Розробка програми сприяння розвитку підприємництва;

2.13 Розробка програми Громадське управління містом.

3. Основні цілі і розділи пріоритетних програм розвитку курорту.

3.1 Програма розвитку мінерально-сировинної бази курорту

- проведення комплексу проектних робіт для створення гідромінеральної бази комунальної власності міста;

- дослідження всіх родовищ мінеральних джерел курорту;

- дослідження перспективних родовищ мінеральних джерел;

- дослідження родовищ соляних розсолів, ропи,солі Барбара, сірководневих родовищ в урочищі Помірки;

- розробка проектів будівництва свердловин, надкаптажних споруд і бювету комунальної власності;

- розробка програми Трускавецька нафтуся, як єдиної унікальної лікувальної води, аналогів якій немає ніде в світі;

- розробка програми брендингу унікальних мінеральних вод курорту;

- сформувати кластер Мережа здоров”я на базі санаторно-курортних і лікувальних закладів міста, для повного циклу реабілітації, лікування та відновлення на курорті;

- розробити програму проведення на курорті семінарів, симпозіумів. Друкувати монографії, статті, відгуки відпочивальників для інформування переваг відпочинку і лікування на курорті;

3.2 Програма Екологічно чисте місто-курорт:

- збереження захисної лісопаркової смуги по периметру курорту;

- будівництво об”Їзних доріг в напрямку Борислава та Стебника;

- обмеження і заборона проїзду по території курорту транзитного і високотонажного транспорту;

- демонтаж тупикової залізничної колії по вулиці Крушельницької і перенесення залізничного вокзалу за межі кільцевої дороги по вулиці Мазепи згідно вимог генплану розвитку міста;

- проведення моніторингу екологічного стану навколишнього природного середовища та рекреаційних зон;

- розробка програми реконструкції питного і купального водосховищ, річок і струмків на території курорту;

3.3 Програма рекреаційно-лісопаркової зони курорту:

- будівництво гідропарку по вул. Карпатській і Помірецькій;

- будівництво дендропарку в курортному парку і в парку нагірної частини;

- будівництво пішохідних теренкурів з прокладанням маршрутів в лісопарковій зоні від вул. Помірецька до вул. Городище;

- будівництво канатної дороги на гору Цюхів Верх для активного зимового відпочинку з влаштуванням санного та лижного спусків.

3.4 Програма активного відпочинку і спорту:

- будівництво стадіону по вул. Різняка-Макомацького:

- будівництво тенісних кортів по вул.Городище;

- будівництво дитячих атракціонів по вул.Бориславській;

- будівництво дитячого розважального центру по вул.Роксолани;

- будівництво парку екстремальних розваг (мотузковий парк, стіна для скелелазіння…) в лісопарковій зоні по вул.Городище;

- будівництво аквапарку по вул. Роксолани;

- створення гідро-відпочинкової зони на озерах курорту;

- реконструкція спортивних майданчиків в житлових мікрорайонах міста;

3.5 Програма Туристичний Трускавець (за основу взяти державну програму Стратегія розвитку туризму та курортів на період до 2026 року):

- підготувати і видати туристичні буклети та довідники щодо унікальних мінеральних джерел курорту, унікальних архітектурних об`єктів культурної спадщини курорту, історії курорту Трускавець та визначних подій і людей, народних ремесел і ін…

- заснувати і систематично проводити фестивалі, конкурси, виставки (фестиваль Марія, виставка вишиванок, свято квітів…);

- налагодити співпрацю з містами-побратимами в напрямку розвитку туристичних маршрутів і туристичної індустрії в цілому;

- розробити програму удосконалення професійної підготовки фахівців сфери туризму та курорту;

- розробити програму безпеки та надання медичної допомоги для туристів на курорті;

3.6 Програма Модернізація транспортної інфраструктури:

- поетапний перехід у всіх сферах життєдіяльності та обслуговування міста-курорту на електротранспорт;

- створення системи електрозаправок: біля магазинів та закладів громадського харчування, на стоянках і парковках міста;

- створення маршрутів для екскурсійних електропотягів в пішохідних зонах міста;

- влаштування велосипедних доріжок на території міста;

- створення велосипедних прокатних пунктів і велосипедних парковок біля об”єктів життєдіяльності міста;

- розробити програму популяризації велосипедного руху по території міста;

3.7 Програма модернізації житлово-комунального господарства:

- реконструкція і поступова заміна існуючих інженерних мереж водопровідно-каналізаційних систем;

- розробка програми Безперебійне електропостачання із стабільною напругою;

- реконструкція системи дощової каналізації в центральній частині міста;

- завершити перехід на систему автономного опалення в місті;

- розробка програми Чистий Трускавець ( впровадження системи сортування побутових відходів, утилізація твердих побутових відходів…);

3.8 Програма енергозбереження:

- продовження реалізації програми утеплення фасадів, дахів та заміна вікон в житловому і громадському фондах міста;

- поетапний перехід на альтернативні джерела енергетики (вітрові електростанції, теплові насоси, сонячні батареї…)

3.9 Програма Вечірній Трускавець:

- модернізація існуючих систем вуличного освітлення з впровадженням енергозберігаючих технологій;

- освітлення центрального парку та парку нагірної частини курорту;

- освітлення всіх пішохідних переходів у місті;

- підсвітка фасадів будівель, історичних споруд і пам`ятників.

3.10 Програма Безпечне місто:

- влаштування мережі відеокамер по всіх вулицях міста;

- освітлення всіх вулиць і доріжок міста, в т.ч. паркових територій;

- освітлення і підвищення пішохідних переходів;

- розробка програми доступності для інвалідів (в міському транспорті, переходах, в житлових та громадських будинках…)

3.11 Програма Унікальна історико-архітектурна спадщина курорту:

- створення історико-архітектурного заповідника центральної частини міста на базі об`єктів культурної спадщини;

- розробка програми реставрації об`єктів культурної спадщини дерев`яної архітектури;

- впорядкування інформацій, анотацій, описів про об`єкти культурної спадщини міста;

- підготовка друкованих видань про відмінності унікальної архітектури курорту;

3.12 Програма сприяння розвитку підприємництва:

- створення каталогу привабливих інвестиційних проектів курорту;

- розробка програми підтримки малого і середнього бізнесу;

- створення системи проведення міжнародних форумів, семінарів, конференцій на базі санаторіїв;

- створення виставкового центру з постійно діючими демонстраційними залами із залученням рекламної продукції малого і середнього підприємництва курорту (наприклад, залізничний вокзал, ПК “Мир”);

- розвиток послуг у сфері туризму і обслуговування із залученням малого і середнього підприємництва;

- розробка та постійне оновлення інвестиційного паспорту курорту з використанням сучасних ІТ-технологій;

3.13 Програма Громадського управління містом:

- налагодження контакту “влада-громада” і “громада-влада”;

- налагодження системи проведення громадських слухань, обговорень, круглих столів, семінарів, симпозіумів…- з питань життєдіяльності і розвитку міста-курорту;

- впровадження програми Місто активних людей;

- створення он-лайн сервісів і сайтів для налагодження діалогу влади з громадою міста;

- перехід на електронний документообіг між органами влади і іншими суб`єктами міста.

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