«Рада Старійшин» в суді відстоюватиме інтереси громади Трускавця

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20 вересня відбулося чергове засідання Президії МГО «Рада Старійшин».м. Трускавця. На ньому було розглянуто питання подання організацією судового позову в інтересах територіальної громади м. Трускавця. Справа стосується сумнозвісного рішення ТМР № 1290 «Про участь у Товаристві з обмеженою діяльністю «Трускавецькі лікувальні води» від 25 квітня 2019 р.

Перед присутніми виступив голова «Ради Старійшин» Лев Грицак, який нагадав, що міська громадська організація „Рада Старійшин” згідно затвердженого Статуту є добровільною неприбутковою громадською організацією міста Трускавця, яка створена на основі спільних інтересів громадян України для спільної реалізації ними своїх прав і свобод. Згідно пункту 2 Статуту організації, метою «Ради Старійшин» є здійснення діяльності, спрямованої на захист конституційних прав і свобод громадян старшого та пенсійного віку міста-курорту Трускавець; сприяння створенню відкритого громадянського суспільства в місті, передача найціннішого життєвого і професійного досвіду старшого покоління сучасній молоді, сприяння та підготовка молодого покоління в умовах реформування економіки України, організація дозвілля пенсіонерів і старшого покоління трускавчан.

Одним з основних завдань Ради Старійшин м. Трускавець є сприяння реалізації громадянами права на участь в місцевому самоврядуванні та забезпечення врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень Трускавецької міської ради та її виконавчих органів;

Оскільки найбільшим та найціннішим багатством Трускавецької громади є «Нафтуся» та інші лікувальні джерела, то одним з пріоритетів Трускавця як міста, влади та громади є збереження унікального родовища «Нафтуся» в курортній балці Трускавця. І питання збереження родовища було завжди першим на порядку денному діяльності МГО «Рада Старійшин» з моменту її створення, тобто з 2010 року.

Тільки впродовж останніх трьох років (2017-2019) питання стану родовища «Нафтусі» розглядалося «Радою Старійшин» 6 (шість) разів.

17 жовтня 2017 року на засіданні Президії МГО «Рада Старійшин» за участі заступника міського голови Олексія Балицького було розглянуто питання «Про існуючий стан і перспективи гідромінеральної бази курорту». Ґрунтовну доповідь з цього питання підготував заступник голови Президії МГО «Рада Старійшин», колишній головний архітектор Трускавця Олександр Павлович Грищенко. В обговоренні питання взяли участь Лев Грицак, Олексій Балицький, Борис Кривко, Віктор Бессарабов, Володимир Саратовський, що зафіксовано протоколом №2/2017.

Доповідь на 10 аркушах (довідка як додаток №2 до рішення «Ради Старійшин») була роздана всім без винятку депутатам Трускавецької міської ради та скерована офіційним листом міському голові Андрію Кульчинському.

28 грудня 2017 р. на засіданні Президії МГО «Рада Старійшин» одним з питань порядку денного було «Про розгляд звернення до Генерального прокурора України Юрія Луценка щодо кримінального переслідування громадських активістів та повернення у державну власність незаконно приватизованого майна ЗАТ «Трускавецькурорт», яке має безпосередній стосунок до боротьби громади Трускавця за родовище мінеральних вод

08 червня 2018 року Президія «Ради Старійшин» засідала щодо розгляду пропозицій до Стратегії розвитку Трускавця. І теж одним з пріоритетів Стратегії розвитку Трускавця було названо розробку програми розвитку мінерально-сировинної бази, раціонального використання та охорони мінеральних джерел – згідно ст. 42 ЗУ «Про курорти» і ст. 10 Кодексу України «Про надра». Всі пропозиції було надано в письмовій формі офіційним листом міському голові Трускавця Андрію Кульчинському (на 5 аркушах). Також пропозиції до Стратегії були повністю опубліковані в газеті «Франкова криниця Підгір`я».

На засіданні Президії МГО «Рада Старійшин» 09.01.2019 р. окрім питання щодо ситуації з проваллям Стебницького рудника також було заслухано інформацію по наукових дослідженнях гідромінеральної бази курорту Трускавець. Слухали виступ голови Асоціації учених Трускавця к.м.н Ігоря Поповича про лікувальні властивості мінеральної води «Нафтуся».

25 березня 2019 р. в газеті «Воля громади» (№ 3 (163) був опублікований Відкритий лист голови МГО «Рада Старійшин» Лева Грицака міському голові Андрію Кульчинському як реакція на так звані «громадські слухання» 14.03.2019 р., які організували в Народному Домі Трускавця ПрАТ «Трускавецькурорт» та ТОВ «Трускавецькі лікувальні води». В листі було надано конкретні пропозиції та бачення збереження і подальшого розвитку гідромінеральної бази Трускавця.

19 квітня 2019 року було розглянуто Звернення МГО «Рада Старійшин» до громади Трускавця, міського голови Трускавця та депутатів Трускавецької міської ради. Слухали доповідь голови МГО «Рада Старійшин» Лева Грицака про стан та ризики процесу входження Трускавецької міської ради в ТОВ «Трускавецькі лікувальні води» та підготовлений текст звернення до громади Трускавця, міського голови та депутатів міської ради. Виступили депутати Юрій Яворський, Мирослав Мицько, голова ТМО «ВО «Батьківщина» Руслан Крамар, член Ініціативної групи Віктор Пиців, члени Президії «Ради Старійшин» Олександр Грищенко, Володимир Саратовський, Мирослав Савчин, які висловили свою позицію з даного питання та внесли пропозиції щодо змін в тексті звернення.

«Рада Старійшин» брала активну участь у загальноміських обговореннях питання збереження гідромінеральної бази курорту – участь у засіданнях робочих груп по розробці Стратегії розвитку, участь в громадських слухання, участь в сесіях міської ради, публікація відкритих листів тощо.

Також неодноразово у інтерв’ю, які публікувалися в друкованих ЗМІ та мережі Інтернет голова організації Лев Ярославович Грицак чітко роз`яснював позицію громади Трускавця з цього питання.

Окрім того «Рада Старійшин» підтримувала позицію з цього питання інших організацій, зокрема Ініціативної групи збереження курорту Трускавець (голова Віра Стецик), ГО «Трускавецький Автомайдан» (голова Олександр Богуцький), ГО «Асоціація підприємств та підприємців м. Трускавця (голова Сергій Кнюх), ТМО ПП «ВО «Батьківщина» (голова Руслан Крамар), ГО «Довіра» (голова Ігор Кісак) та інших.

На жаль, влада міста в особі чинного мера Андрія Кульчинського не просто ігнорувала всі пропозиції МГО «Рада Старійшин», а й порушувала чинне законодавство України, не надаючи письмових відповідей на надіслані звернення та листи. Окрім того діяльність КП «Трускавецька міська ГГРЕС» так і не була відновлена, а попри позицію Трускавецької громади міська рада під тиском Андрія Кульчинського прийняла (протягнула) рішення про участь у сумнівному проекті спільного підприємства з ПРАТ «Трускавецькурорт» (ТОВ «Трускавецькі лікувальні води»), зазначив Лев Грицак.

Зважаючи на вище викладене, Президія МГО «Рада Старійшин» м. Трускавця вважає за необхідне:

Заявити про свою категоричну незгоду з деструктивними, недалекоглядними, сумнівними та непродуманими діями Трускавецької міської ради і особисто міського голови Трускавця Андрія Кульчинського щодо співпраці з ПрАТ «Трускавецькурорт» та ТОВ «Трускавецькі лікувальні води». Розпочати судовий процес на захист інтересів Трускавецької громади у справі збереження гідромінеральної бази курорту Трускавець, подавши відповідний судовий позов. Тримати ситуацію з аферою навколо ТОВ «ТЛВ» і здачі інтересів громади міста чинними посадовцями органу місцевого самоврядування на постійному контролі аж до остаточного її вирішення.

Лев Грицак також ознайомив присутніх із текстом підготовленої юристами позовної заяви. «Рада Старійшин» звертається до суду з проханням визнати протиправними та скасувати пункти 1, 2 та 3 рішення Трускавецької міської ради № 1290 від 25 квітня 2019 р. «Про участь у Товаристві з обмеженою діяльністю «Трускавецькі лікувальні води».

Як було зазначено під час одного з виступів, якщо позов «Ради Старійшин» буде задоволений, то міський голова буде врятований від в’язниці, куди може потрапити відразу ж, як тільки хоч одна копійка з міського бюджету перекочує у ТОВ «ТЛВ». Адже міська рада як орган місцевого самоврядування, а тим більше міський голова як обраний представник громади не має жодного права брати участь у комерційних підприємствах. Робити це можуть комунальні підприємства, але аж ніяк не міська рада.

Голова Трускавецької міської організації ветеранів України Віктор Бессарабок заявив, що очолювана ним організація повністю підтримує цей судовий позов і готова долучитися до процесу як третя сторона. А Лев Грицак додав, що й інші громадські організації міста, зокрема Асоціація підприємців Трускавця та ГО «Довіра» розглядають варіант підтримати цей судовий позов, поданий «Радою Старійшин» з турботою про майбутнє Трускавця.

В обговоренні питання активну участь взяли також заступник голови Президії МГО «Рада Старійшин» Олександр Грищенко, Почесний голова «Ради Старійшин» Борис Кривко, голова ТМО партії «Батьківщина» Руслан Крамар та інші учасники засідання.

Володимир Ключак

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